Kinh tế

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chuyển đổi chính sách thuế

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Chuyên gia phổ biến kiến thức thuế giúp các hộ kinh doanh giảm rủi ro và nâng cao tuân thủ trong giai đoạn bỏ thuế khoán năm 2026.

Ngày 9-10, Trường ĐH Mở TP HCM và UBND phường Cầu Ông Lãnh tổ chức chương trình phổ biến kiến thức thuế cho khoảng 100 hộ kinh doanh trên địa bàn. 

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chuyển đổi chính sách thuế - Ảnh 1.

Báo cáo viên Lê Thị Minh Châu phổ biến kiến thức thuế cho các hộ kinh doanh

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết những thay đổi trong chính sách thuế hiện nay đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với hàng triệu hộ kinh doanh trong việc cập nhật, thích ứng và tuân thủ đúng quy định pháp luật. 

Với năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, đội ngũ giảng viên và sinh viên Trường ĐH Mở TP HCM mong muốn đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đúng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tại chương trình, báo cáo viên Lê Thị Minh Châu, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đầu tư Lê Minh, trực tiếp trao đổi, cập nhật quy định mới cũng như đề xuất các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chuyển đổi từ hộ khoán lên hộ kê khai cho cộng đồng hộ kinh doanh qua 4 nội dung chính:

- Nhận diện các loại hình kinh doanh: hộ khoán, hộ kê khai, doanh nghiệp.

- Các bước cần chuẩn bị khi chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai: thủ tục, hóa đơn điện tử, sổ sách, công cụ quản lý.

- Những rủi ro thường gặp và cách phòng tránh trong thực tiễn hoạt động.

- Lưu ý khi ghi chép, kê khai, sử dụng chứng từ và tham khảo ý kiến chuyên gia.

Chiều cùng ngày, chương trình phổ biến kiến thức thuế cho hộ kinh doanh sẽ tổ chức trên địa bàn xã Bình Lợi, TP HCM. Địa bàn này có 1.074 hộ kinh doanh (trong đó hộ khoán 1.008, hộ kê khai 66).

chính sách thuế Trường ĐH Mở TP HCM hộ kinh doanh Kiến thức thuế
