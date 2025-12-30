HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Chi trả lương hưu, trợ cấp lùi lịch do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

D.Thu

(NLĐO) - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026 sẽ lùi so với thường lệ do nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, một số địa phương chi trả gộp 3 tháng.

Lịch chi trả lương hưu tháng 1-2026 tại nhiều địa phương sẽ được điều chỉnh lùi so với thường lệ do kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.

Lịch trả lương hưu tháng 1-2026 sẽ lùi lại do nghỉ Tết dương lịch - Ảnh 1.

Người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ liên tục từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026), đồng thời hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1-2026) sang nghỉ bù vào thứ Bảy (10-1-2026).

BHXH Hà Nội dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt và qua tài khoản cá nhân (ATM) từ ngày 6-1 đến 10-1-2026; thời gian chi trả tiền mặt tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc phát tiền diễn ra từ ngày 12-1 đến hết 25-1, do ngày 11-1 rơi vào Chủ nhật.

BHXH Hà Nội cho biết trong kỳ chi trả tháng 12-2025, thành phố có hơn 606.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, với tổng số tiền trên 4.200 tỉ đồng; trong đó khoảng 603.500 người nhận qua tài khoản cá nhân, chiếm 99,5%.

Tại một số địa phương khác, do ngày 1-1-2026 trùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch, việc chi trả lương hưu qua ATM sẽ bắt đầu vào ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ lễ, tức thứ Hai, 5-1-2026.

Theo quy định, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trường hợp ngày này trùng kỳ nghỉ, lễ, việc chi trả sẽ sẽ khởi động lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Các địa phương sẽ chi trả từ ngày 5-1 đến 12-1-2026 đối với hình thức nhận lương qua tài khoản cá nhân. Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ bắt đầu từ ngày 12-1 đến 25-1-2026.

Trước đó, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, người lao động tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định đời sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 380/NQ-CP năm 2025 với nhiều giải pháp khẩn trương, trong đó có việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH.

Lịch trả lương hưu tháng 1-2026 sẽ lùi lại do nghỉ Tết dương lịch - Ảnh 2.

Người dân nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân. Ảnh: Internet

Nghị quyết quy định phạm vi hỗ trợ là người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp tại khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng của bão số 12, 13 và mưa lũ trong các tháng 10, 11-2025.

Các địa phương thuộc diện hỗ trợ gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Thời gian triển khai các chính sách hỗ trợ đến hết ngày 31-12-2025.

Nghị quyết giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12-2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Việc chi trả sớm nhằm giúp người thụ hưởng có thêm nguồn tài chính khắc phục hậu quả bão lũ, chủ động chi tiêu và đón Tết Nguyên đán 2026.

Theo Nghị quyết 380/NQ-CP, hạn chót hoàn tất việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho người lao động tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng là hết ngày 31-12-2025.

