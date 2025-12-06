HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Người sắp nghỉ hưu cuối năm 2025 cần lưu ý gì về lương hưu?

D.Thu

(NLĐO) - Người lao động nghỉ hưu từ năm 2025 sẽ được tính lương hưu theo quy định mới của Luật BHXH sửa đổi.

Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để nhận lương hưu và các khoản trợ cấp một lần là nội dung được người lao động quan tâm khi tới tuổi nghỉ hưu hoặc đủ điều kiện nhận chế độ.

Người sắp nghỉ hưu cuối năm 2025 cần lưu ý gì về lương hưu? - Ảnh 1.

Làm thủ tục chi trả lương hưu cho người hưởng

Theo quy định tại Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 cách tính này được quy định chi tiết và có sự khác biệt rõ ràng giữa các nhóm đối tượng khác nhau.

Một bạn đọc sinh năm 1972 đã tham gia BHXH hơn 28 năm và sẽ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 15-12 tới. Bạn đọc thắc mắc liệu lương hưu có được tính theo mức bình quân 72 tháng (6 năm) cuối trước khi nghỉ hay không?

Trả lời vấn đề này, BHXH Việt Nam cho biết theo Điều 72 Luật BHXH 2024, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu được tính dựa trên số năm cuối cùng người lao động tham gia bảo hiểm.

Với người hưởng lương theo chế độ Nhà nước và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ này, mức bình quân tiền lương được xác định theo từng giai đoạn.

Tham gia BHXH trước 1-1-1995: Tính bình quân của 5 năm cuối; tham gia từ 1-1-1995 đến 31-12-2000: Tính bình quân của 6 năm cuối; tham gia từ 1-1-2001 đến 31-12-2006: tính bình quân của 8 năm cuối; tham gia từ 1-1-2007 đến 31-12-2015: tính bình quân của 10 năm cuối; tham gia từ 1-1-2016 đến 31-12-2019: tính bình quân của 15 năm cuối; tham gia từ 1-1-2020 đến 31-12-2024: tính bình quân của 20 năm cuối; tham gia từ 1-1-2025 trở đi: tính bình quân của toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH vừa theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì việc tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH sẽ được thực hiện cho toàn bộ các thời gian đóng. Trong đó, thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định sẽ được tính bình quân tiền lương theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này.

Người sắp nghỉ hưu cuối năm 2025 cần lưu ý gì về lương hưu? - Ảnh 2.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản

Cũng theo BHXH Việt Nam, người lao động nghỉ hưu từ năm 2025 sẽ được tính lương hưu theo quy định mới của Luật BHXH 2024, có hiệu lực từ 1-7-2025. Với người đóng đủ 30 năm BHXH, mức lương hưu mỗi tháng sẽ có sự khác biệt giữa nam và nữ.

Theo Điều 66 và Điều 72 của luật này, mức lương hưu hàng tháng của người đóng BHXH bắt buộc được xác định dựa trên tỉ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cụ thể, lao động nữ được tính 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho 15 năm đóng bảo hiểm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng được tính thêm 2%, tối đa không vượt quá 75%.

Trong khi đó, lao động nam được tính 45% mức bình quân tiền lương với 20 năm đóng BHXH, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, mức tối đa cũng 75%. Luật BHXH sửa đổi cũng bổ sung cách tính cho lao động nam có từ 15 đến dưới 20 năm đóng BHXH, với tỉ lệ khởi điểm 40% và mỗi năm tăng thêm 1%.

Quy định này giúp cách tính lương hưu trở nên công bằng hơn giữa nam và nữ, đồng thời khuyến khích người lao động tham gia BHXH lâu dài để hưởng quyền lợi cao nhất khi về hưu.

Cả nước hiện có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Tỉ lệ hưởng lương hưu của người Việt thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á, tối đa 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tuy nhiên, mức lương hưu thực tế chỉ ở mức trung bình do tiền đóng BHXH chưa cao, chủ yếu tăng nhờ điều chỉnh lương cơ sở và lương tối thiểu.

Tin liên quan

Lương hưu, trợ cấp gộp 3 tháng đang đến với người dân 4 tỉnh

Lương hưu, trợ cấp gộp 3 tháng đang đến với người dân 4 tỉnh

(NLĐO) - Hàng trăm ngàn người tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang được chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 12 này.

Lịch chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp cho 4 tỉnh miền Trung

(NLĐO) - BHXH Việt Nam sẽ chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt vào kỳ chi trả tháng 12-2025.

Đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

(NLĐO) - Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

tuổi nghỉ hưu lương hưu trợ cấp lương cơ sở điều chỉnh lương lương tối thiểu hưởng lương hưu nghỉ hưu người lao động bình quân tiền lương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo