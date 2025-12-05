Lương hưu, trợ cấp gộp 3 tháng đang đến với người dân 4 tỉnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lương hưu, trợ cấp gộp 3 tháng đang đến với người dân 4 tỉnh

D.Thu

(NLĐO) - Hàng trăm ngàn người tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang được chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 12 này.

BHXH Việt Nam đã có công văn 3145/BHXH-TCKT, cho phép chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và 2-2026) trong kỳ chi trả tháng 12 tại 4 tỉnh chịu thiệt hại nặng do thiên tai: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đang chi trả 3 tháng lương hưu, trợ cấp cho người dân 4 tỉnh - Ảnh 1.

Thông báo chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp của BHXH tỉnh Gia Lai. Ảnh: BHXH

Cơ quan BHXH đã cấp kinh phí để các địa phương chi trả gộp cho cả người nhận bằng tiền mặt và qua tài khoản. Với nhóm nhận tiền mặt, BHXH địa phương phối hợp bưu điện xây dựng phương án chi trả, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, linh hoạt, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát.

Những trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng nhưng sau đó từ trần sẽ được thu hồi đúng quy định. Người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không thể đến điểm chi trả sẽ được bưu điện hỗ trợ phát tiền tại nhà.

Chính sách nhằm giúp người dân có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả lũ lụt và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026. BHXH yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát quá trình chi trả, kịp thời xử lý khó khăn phát sinh, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT cấp thuốc 60-90 ngày cho bệnh nhân mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt. Khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ BHYT, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh kịp thời.

Những ngày qua, BHXH 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã và đang thực hiện chi trả lương, trợ cấp gộp 3 tháng cho người dân địa phương.

Theo BHXH tỉnh Gia Lai, người hưởng nhận qua tài khoản sẽ được chi trả từ ngày 1-12, còn người nhận trực tiếp tại các điểm chi trả của bưu điện bắt đầu từ ngày 5-12. Toàn tỉnh có hơn 43.000 người được nhận gộp ba tháng lương hưu và trợ cấp BHXH.

Trước đó, BHXH Đắk Lắk đã thông báo kế hoạch chi trả gộp nhằm hỗ trợ kịp thời người hưởng trong bối cảnh đời sống bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Các đơn vị BHXH cơ sở phối hợp chính quyền và bưu điện để tổ chức chi trả an toàn, đúng đối tượng, phù hợp điều kiện từng khu vực, không để gián đoạn quyền lợi.

img

Lãnh đạo BHXH Lâm Đồng thăm hỏi người hưởng trong kỳ chi trả. Ảnh: BHXH

Tại Khánh Hòa, từ ngày 1-12, BHXH tỉnh đã chuyển tiền cho người hưởng qua tài khoản cá nhân; với nhóm nhận tiền mặt bắt đầu chi lương, trợ cấp từ ngày 5-12.

BHXH Lâm Đồng chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 57.000 người hưởng, trong đó hơn 42.900 người nhận qua tài khoản cá nhân từ ngày 1-12. Với hình thức tiền mặt, bưu điện chi trả từ ngày 5 đến 10 hằng tháng. Bưu điện tại địa phương hỗ trợ phát tiền tại nhà cho người cao tuổi, neo đơn, ốm đau hoặc khó khăn đi lại, bảo đảm người hưởng nhận đủ và đúng hạn.

Tin liên quan

Chính phủ chỉ đạo chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 tỉnh bị lũ lụt

Chính phủ chỉ đạo chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 tỉnh bị lũ lụt

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất khu vực miền Trung.

Lương hưu, trợ cấp tháng 11 bắt đầu được chi trả

(NLĐO) - Cơ quan BHXH một số địa phương đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 11 này.

Đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

(NLĐO) - Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

bảo hiểm xã hội lương hưu tài khoản cá nhân trợ cấp chi trả lương trợ cấp bảo hiểm xã hội Tết Nguyên đán BHXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo