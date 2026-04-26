Chỉ trong 1 ngày, CSGT xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 26-4, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân triển khai kiểm tra chuyên đề tại 32 tỉnh, thành phố, tập trung vào xe kinh doanh vận tải và vi phạm nồng độ cồn.



CSGT xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Đ.H.

Theo đó, lực lượng CSGT đã bố trí hơn 2.000 tổ công tác, với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các điểm "nóng" nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa.

Trong ngày đầu ra quân, gần 6.000 xe khách được kiểm tra, qua đó phát hiện và lập biên bản 423 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm dừng, đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ và chở hàng trong khoang hành khách.

Đối với xe tải và xe đầu kéo, lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 9.400 phương tiện, xử lý 958 trường hợp vi phạm. Các lỗi phổ biến là chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định và chở hàng quá tải, quá khổ.

Cùng với đó, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn được triển khai quyết liệt với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tập trung vào các khung giờ cao điểm trưa và tối.

Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 48.000 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản 2.179 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ tương ứng 2.179 phương tiện. Đáng chú ý, phần lớn vi phạm thuộc về người điều khiển xe mô tô, với 2.055 trường hợp.

Cục CSGT cho biết dù một số địa phương có mưa, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, song lực lượng vẫn kiên quyết bám trụ địa bàn, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân. Trong thời gian triển khai, không ghi nhận tai nạn giao thông liên quan đến xe khách và vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT yêu cầu công an các địa phương tiếp tục duy trì cường độ kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.