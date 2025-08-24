HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Fulham - Manchester United: Đòn phản công của "Quỷ đỏ"

Trung Dũng

(NLĐO) - Cả Fulham và Manchester United đều hướng đến chiến thắng đầu mùa. Các chuyên gia đều chọn kết quả hòa, nhưng điều bất ngờ có thể đến từ Quỷ đỏ.

Soi tỉ số trận Fulham - Manchester Utd: Đòn phản công của Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Lisandro Martinez (phải, Manchester United) tranh bóng với tiền đạo Fulham

Trận cầu tối nay, 24-8, có thể kiểm nghiệm chất lượng của những bản hợp đồng mùa hè của Manchester United, nơi HLV Ruben Amorim kỳ vọng vào năng lực đột phá riêng lẻ của Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha trong lối chơi phản công trên sân khách

Manchester United và điểm sáng trong trận thua Arsenal

Fulham đã thể hiện bản lĩnh trong trận mở màn mùa giải, với bàn gỡ hòa muộn màng để giành được một điểm trước Brighton. Rodrigo Muniz đang nỗ lực để có được suất đá chính sau khi giúp CLB thủ đô tránh được thất bại tại sân Amex, trong khi đội chủ nhà không có thêm lo ngại nào về chấn thương.

Ngược lại, Manchester United để thua Arsenal 1-0 trong trận mở màn chiến dịch Premier League, nhưng cần lưu ý rằng họ đã làm chủ trận đấu. Các tân binh Mbeumo, Sesko và Cunha sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford cải thiện lối chơi và nếu Fulham phù hợp với họ, chiến thắng trên sân khách đáng được cân nhắc. Cả Noussair Mazraoui và Lisandro Martinez đều vắng mặt vì chấn thương.

Khả năng Bruno Fernandes sẽ rời Manchester United sang Saudi Arabia đang dần thành hiện thực, điều đó càng thúc đẩy Amorim chuyển hướng sang chơi phản công. Quỷ đỏ không còn mạnh mẽ trong lối chơi vây hãm, nhưng sẽ là đội rất nguy hiểm khi chơi phản công thực dụng.

Dù vậy, đa số chuyên gia đều chọn kết quả hòa. Chris Sutton và Alan Shearer đều chọn kết quả 1-1, trong lúc Gary Linerker viết: "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đang tự hỏi Man Utd sẽ ra sao trong mùa giải này. Fulham là đội bóng khá ổn định ở giữa bảng xếp hạng trong vài năm trở lại đây. Tôi dự đoán 1-1".

Dự đoán: Fulham - Manchester Utd 1-2

Đối đầu trực tiếp

Manchester United thắng trong cả 5 chuyến làm khách ở sân Craven Cottage gần nhất. Họ cũng thắng 5 trong 6 lần chạm trán Fulham (cả sân nhà lẫn sân khách) ở Premier League. dù trận thua duy nhất diễn ra ở thánh địa Old Trafford hồi tháng 2.

26-1-2025

Fulham

Manchester Utd

0-1

16-8-2024

Manchester Utd

Fulham

1-0

24-2-2024

Manchester Utd

Fulham

1-2

04-11-2023

Fulham

Manchester Utd

0-1

28-5-2023

Manchester Utd

Fulham

2-1

13-11-2022

Fulham

Manchester Utd

1-2

18-5-2021

Manchester Utd

Fulham

1-1

20-1-2021

Fulham

Manchester Utd

1-2

09-2-2019

Fulham

Manchester Utd

0-3

08-12-2018

Manchester Utd

Fulham

4-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

24/08 23:30

[9] Fulham - Manchester Utd [15]

1.925

1/4 : 0

1.95

2.025

2 3/4

1.825

24/08 22:30

[9] Fulham - Manchester Utd [15]

1.975

1/4 : 0

1.90

2.025

2 3/4

1.85

24/08 22:30

Fulham - Manchester Utd

2.05

1/4 : 0

1.85

2.075

2 3/4

1.825

"Hàng hiệu" Manchester United có đáng tin?

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Manchester United đã chấp đồng nửa, cho lựa. Nhưng thị trường đang đổ nhẹ vào cửa trên khiến giá cả chuyển thành Fulham ăn đủ, thua 90, rồi chuyển thành thua 85. Khi không có nhiều người tin tưởng của Quỷ đỏ, cũng là lúc ta nên chọn họ. Theo hàng hiệu còn hơn theo gã vô danh như Fulham.

img

img

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-1 với giá đặt 1 ăn chỉ 7.1, trong lúc 0-0 có giá 14, còn 2-2 ăn đến 13. Cửa thắng của Manchester United cũng được đánh giá nhỉnh hơn khi 2-1 đặt 1 ăn 8.8, 1-0 ăn 9.2, còn 2-0 ăn đến 12. Khả năng thắng của Fulham không được đánh giá cao khi 2-1 đặt 1 ăn 10, trong lúc 1-0 ăn 11, còn 2-0 ăn đến 17.


Manchester United
