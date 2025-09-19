"Chìa khóa thay đổi" từ mô hình "5S+"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

"Chìa khóa thay đổi" từ mô hình "5S+"

Bài và ảnh: Ái My

Mô hình "5S+" đã mang lại những kết quả tích cực ban đầu, giúp giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ, tăng năng suất lao động

 Ngày 18-9, UBND phường Bình Đông, TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình "5S+" cho toàn thể cán bộ, công chức với phương châm "Mỗi bước 5S+, mỗi bước tiến xa", nhằm xây dựng một chính quyền chuyên nghiệp, gần dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bình Đông đối mặt với nhiều thách thức. Việc trụ sở phải sửa chữa, số lượng cán bộ tăng sau sáp nhập cùng với cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế đã gây khó khăn cho công tác điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Trước tình hình đó, Đảng ủy và UBND phường Bình Đông xác định cần phải đổi mới tư duy quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và xây dựng một môi trường làm việc khoa học, an toàn, gắn liền với đạo đức công vụ.

Mô hình "5S+" được chọn làm giải pháp trọng tâm. Được phát triển từ phương pháp quản lý 5S truyền thống (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), mô hình "5S+" được bổ sung yếu tố "+". Dấu "+" này đại diện cho các giá trị gia tăng như: xây dựng đạo đức công vụ, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm và luôn đặt người dân làm trung tâm phục vụ.

"Chìa khóa thay đổi" từ mô hình "5S+" - Ảnh 1.

“5S+” là cam kết của phường Bình Đông về việc xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân tốt hơn

Thực tế áp dụng mô hình "5S+" đã mang lại những kết quả tích cực ban đầu, giúp giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ, tăng năng suất lao động, hạn chế sai sót và tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Chủ tịch UBND phường Bình Đông, nhấn mạnh "5S+" không chỉ là một phương pháp quản lý mà còn là cam kết mạnh mẽ của phường trong việc xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Bà gọi đây là "chìa khóa thay đổi" của địa phương.

Để bảo đảm hiệu quả bền vững, việc triển khai mô hình "5S+" sẽ được thực hiện thường xuyên, kết hợp với tuyên truyền và khuyến khích các sáng kiến cải tiến. Kết quả thực hiện "5S+" sẽ trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng, quý, năm và là cơ sở để xét duyệt thu nhập tăng thêm.

Dịp này, UBND phường Bình Đông cũng phát động hoạt động "Ngày xanh lần thứ I" năm 2025, nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính.

Tin liên quan

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Ấm lòng cùng tấm giấy khai sinh

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Ấm lòng cùng tấm giấy khai sinh

Trước thềm năm học mới, một câu chuyện ấm lòng đã diễn ra tại phường Tân Định, TP HCM.

Chuyện thường ngày ở phường xã: Yên tâm xây, sửa nhà cửa

Giờ đây người dân chỉ cần tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết 1/500 và thông báo cho chính quyền là có thể yên tâm bắt tay xây, sửa nhà cửa.

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Truyền cảm hứng tại không gian công cộng

Khu phố 2, phường Thới An, TP HCM còn được biết đến với tên chung cư Hoa Phượng.

phường 5S+ phường Bình Đông TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo