"Chìa khóa thay đổi" từ mô hình "5S+"

Ngày 18-9, UBND phường Bình Đông, TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình "5S+" cho toàn thể cán bộ, công chức với phương châm "Mỗi bước 5S+, mỗi bước tiến xa", nhằm xây dựng một chính quyền chuyên nghiệp, gần dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bình Đông đối mặt với nhiều thách thức. Việc trụ sở phải sửa chữa, số lượng cán bộ tăng sau sáp nhập cùng với cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế đã gây khó khăn cho công tác điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Trước tình hình đó, Đảng ủy và UBND phường Bình Đông xác định cần phải đổi mới tư duy quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và xây dựng một môi trường làm việc khoa học, an toàn, gắn liền với đạo đức công vụ.

Mô hình "5S+" được chọn làm giải pháp trọng tâm. Được phát triển từ phương pháp quản lý 5S truyền thống (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), mô hình "5S+" được bổ sung yếu tố "+". Dấu "+" này đại diện cho các giá trị gia tăng như: xây dựng đạo đức công vụ, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm và luôn đặt người dân làm trung tâm phục vụ.

“5S+” là cam kết của phường Bình Đông về việc xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân tốt hơn

Thực tế áp dụng mô hình "5S+" đã mang lại những kết quả tích cực ban đầu, giúp giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ, tăng năng suất lao động, hạn chế sai sót và tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Chủ tịch UBND phường Bình Đông, nhấn mạnh "5S+" không chỉ là một phương pháp quản lý mà còn là cam kết mạnh mẽ của phường trong việc xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Bà gọi đây là "chìa khóa thay đổi" của địa phương.

Để bảo đảm hiệu quả bền vững, việc triển khai mô hình "5S+" sẽ được thực hiện thường xuyên, kết hợp với tuyên truyền và khuyến khích các sáng kiến cải tiến. Kết quả thực hiện "5S+" sẽ trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng, quý, năm và là cơ sở để xét duyệt thu nhập tăng thêm.

Dịp này, UBND phường Bình Đông cũng phát động hoạt động "Ngày xanh lần thứ I" năm 2025, nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính.