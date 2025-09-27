Chia sẻ bất ngờ ở buổi họp phụ huynh: Thầy cô không phải là nơi bắt đầu của sự phán xét

Chia sẻ tại hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2025-2026 của Hệ thống Trường Nam Việt, ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, khẳng định sự đồng hành của phụ huynh cùng nhà trường chính là nền tảng để kiến tạo một nền giáo dục vững bền.

Trước những mối quan tâm của đông đảo phụ huynh cũng như những tình huống thực tế diễn ra ở nhiều cơ sở giáo dục hiện nay, ông Quốc cho hay sự cố gắng, tinh thần phấn đấu và đặc biệt là sự kiên định chính là yếu tố then chốt để xây dựng một môi trường giáo dục bền vững.

"Trong giáo dục, sự kiên định càng đóng vai trò quan trọng. Thầy cô cần kiên định với lý tưởng trồng người. Học sinh cần kiên định trong học tập, rèn luyện. Phụ huynh cũng cần kiên định với niềm tin và sự đồng hành cùng con trẻ. Khi tất cả cùng giữ được sự kiên định, môi trường giáo dục mới thật sự trở thành nơi nuôi dưỡng những thế hệ trưởng thành về tri thức, kỹ năng và nhân cách" - ông Quốc nhìn nhận.

Trong quá trình hoạt động, nhà trường và giáo viên không tránh khỏi những phản hồi đa chiều. Có lời khen, cũng có những góp ý chưa tích cực. Điều này là bình thường, bởi mỗi phụ huynh, mỗi học sinh đều có góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, ông Quốc cho rằng điều đáng nói là không phải thông tin nào cũng phản ánh đúng bản chất sự việc. Nhiều tình huống chỉ là hiểu lầm hoặc bị đánh giá vội vàng.

"Chúng ta cần khách quan, công bằng và khoan dung hơn. Người thầy, người cô phải là tấm gương, là điểm tựa đầu tiên để học sinh noi theo, chứ không phải nơi bắt đầu của sự phán xét" - ông Quốc đánh giá.

Theo ông Quốc, giáo dục không thể chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà là sự kết hợp chặt chẽ giữa phụ huynh – thầy cô – xã hội. Mỗi ý kiến đóng góp thẳng thắn, mỗi chia sẻ chân thành từ phụ huynh đều là chất liệu quý báu để tập thể giáo viên và cán bộ quản lý hoàn thiện hơn trong công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh.

Ngược lại, phụ huynh cũng cần bình tĩnh quan sát, lắng nghe và đặt niềm tin vào thầy cô. Không nên vì một va chạm nhỏ mà đẩy sự việc đi quá xa, liên lạc đến nhiều cơ quan hay báo chí, khiến mọi việc trở nên căng thẳng không cần thiết. Có những tình huống, chỉ cần nhà trường thông báo bằng tin nhắn hoặc một cuộc gọi, phụ huynh phối hợp kịp thời thì sự việc đã được xử lý ổn thỏa.

Ông Quốc nhấn mạnh: "Trẻ em va chạm, xô đẩy, cãi vã nhẹ là chuyện bình thường. Thay vì coi đó là "vấn đề lớn", chúng ta nên xem đó là cơ hội để dạy các em cách ứng xử, rèn luyện tính kiềm chế và biết tôn trọng bạn bè".

Lãnh đạo Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt cho rằng không chỉ trong giờ học, sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác trong đời sống hàng ngày của học sinh. Chẳng hạn, việc đưa đón con em, nếu phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, phối hợp cùng nhân viên điều phối, thì việc đảm bảo an toàn cho học sinh sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên và giáo viên của nhà trường không chỉ "làm việc" mà còn phục vụ, đồng hành cùng phụ huynh để mang lại môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh. Mỗi sự chia sẻ, hợp tác của phụ huynh chính là đang góp phần trực tiếp vào sự thành công chung của tập thể giáo dục.

Ông Quốc nhận định: "Một môi trường giáo dục lý tưởng không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải là nơi nuôi dưỡng kỹ năng và nhân cách. Để làm được điều đó, cần sự thẳng thắn, chân thành và đồng hành từ cả ba phía: thầy cô, phụ huynh và học sinh. Sự kiên định trong mục tiêu, sự công bằng trong cách nhìn nhận và sự chia sẻ trong phối hợp – tất cả sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc. Từ đó, chúng ta mới có thể đào tạo những thế hệ học sinh không chỉ thông minh, giỏi giang mà còn nhân ái, giàu lòng trắc ẩn và kỹ năng sống".

Tại hội nghị, ông Thái Viết Thương, Phó Hiệu trưởng Trường MN – TH – THCS – THPT Nam Việt, đã chia sẻ về những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục của nhà trường năm học 2024 – 2025. Theo đó, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%, đặc biệt tất cả đều trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Nhiều năm liền, nhà trường vinh dự được Chủ tịch UBND TPHCM tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc...



