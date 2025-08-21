Trong ngày thứ 2 học sinh lớp 1 chính thức tựu trường để làm quen với thầy, cô giáo, môi trường học tập ở trường tiểu học, nhiều phụ huynh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Phường Cầu Ông Lãnh- TP HCM) bất ngờ khi nhận được lá thư cảm ơn của cô Hiệu trưởng Lê Thanh Hương.

Cô Lê Thanh Hương trao thư cảm ơn phụ huynh lớp 1

Bức thư có đoạn viết: Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trân trọng cảm ơn quý cha mẹ học sinh đã tin tưởng, lựa chọn và đăng ký cho con em theo học tại nhà trường trong năm học mới. Sự đồng hành của quý cha mẹ học sinh là niềm vui dự, cũng là nguồn động lực to lớn để tập thể sư phạm nhà trường không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, nhân văn, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, yêu thương và phát triển toàn diện.

Bức thư của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo gửi phụ huynh học sinh

Cùng với gặp gỡ, trao những lá thư cảm ơn tới phụ huynh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cũng tổ chức chuyên đề "Lớp 1- Hành trình lớn bắt đầu từ vòng tay nhỏ". Theo cô Lê Thanh Hương, đó là vòng tay yêu thương của mẹ, cha, của thầy, cô giáo.

TS Tô Nhi A trò chuyện với phụ huynh trong buổi chuyên đề

Tại buổi trò chuyện, TS Tô Nhi A, Chuyên gia tâm lý giáo dục, Giảng viên Trường ĐH Luật TP HCM, nhấn mạnh việc hỗ trợ con đến trường không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, mà quan trọng hơn là giúp trẻ cảm thấy an toàn, gắn kết với thầy cô và bạn bè, tìm thấy niềm vui, sự hạnh phúc khi học tập. Vì thế, cha mẹ cần quan tâm, khích lệ con từ những kỹ năng đơn giản như giữ gìn đồ dùng, biết tự chăm sóc bản thân, đồng thời tôn trọng nhu cầu được thể hiện và trao cơ hội để con tự tin khẳng định mình. Chuyên đề cũng đi sâu phân tích các đặc điểm tâm lý nổi bật của trẻ lớp 1 để phụ huynh có tâm thế sẵn sàng, kiên nhẫn và đồng hành đúng cách.