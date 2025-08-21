Trong ngày thứ 2 học sinh lớp 1 chính thức tựu trường để làm quen với thầy, cô giáo, môi trường học tập ở trường tiểu học, nhiều phụ huynh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Phường Cầu Ông Lãnh- TP HCM) bất ngờ khi nhận được lá thư cảm ơn của cô Hiệu trưởng Lê Thanh Hương.
Bức thư có đoạn viết: Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trân trọng cảm ơn quý cha mẹ học sinh đã tin tưởng, lựa chọn và đăng ký cho con em theo học tại nhà trường trong năm học mới. Sự đồng hành của quý cha mẹ học sinh là niềm vui dự, cũng là nguồn động lực to lớn để tập thể sư phạm nhà trường không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, nhân văn, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, yêu thương và phát triển toàn diện.
Cùng với gặp gỡ, trao những lá thư cảm ơn tới phụ huynh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cũng tổ chức chuyên đề "Lớp 1- Hành trình lớn bắt đầu từ vòng tay nhỏ". Theo cô Lê Thanh Hương, đó là vòng tay yêu thương của mẹ, cha, của thầy, cô giáo.
Tại buổi trò chuyện, TS Tô Nhi A, Chuyên gia tâm lý giáo dục, Giảng viên Trường ĐH Luật TP HCM, nhấn mạnh việc hỗ trợ con đến trường không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, mà quan trọng hơn là giúp trẻ cảm thấy an toàn, gắn kết với thầy cô và bạn bè, tìm thấy niềm vui, sự hạnh phúc khi học tập. Vì thế, cha mẹ cần quan tâm, khích lệ con từ những kỹ năng đơn giản như giữ gìn đồ dùng, biết tự chăm sóc bản thân, đồng thời tôn trọng nhu cầu được thể hiện và trao cơ hội để con tự tin khẳng định mình. Chuyên đề cũng đi sâu phân tích các đặc điểm tâm lý nổi bật của trẻ lớp 1 để phụ huynh có tâm thế sẵn sàng, kiên nhẫn và đồng hành đúng cách.
10 điều phụ huynh nên làm khi con vào lớp 1
Tại buổi trò chuyện, 10 điều TS tâm lý Tô Nhi A nhắn gửi các phụ huynh lớp 1, giúp con có sức khỏe thể chất, tâm lý, sẵn sàng đi học và có những ngày tháng hạnh phúc tại trường:
- Nói về những điều tích cực, vui vẻ về trường học của con
- Cùng con sẵn sàng cho những điều căng thẳng con có thể gặp ở trường
- Giúp con tăng cường khả năng tập trung, cùng con tham gia các hoạt động khác ngoài học tập
- Nâng cao khả năng tự lập nơi con
- Giáo dục cho con ý thức tập thể và cộng đồng
- Rèn luyện tinh thần trách nhiệm cho con, để con đoàn kết, hòa nhập tốt cùng tập thể
- Dạy con biết lên tiếng khi cần hỗ trợ
- Tăng cường giúp con làm quen chữ và sách
- Để con tự chuẩn bị dụng cụ học tập
- Chăm sóc sức khỏe cho con, rèn luyện cho con nếp ăn nếp ngủ, để khỏe mạnh đến trường
Bình luận (0)