HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thông điệp ý nghĩa của cô hiệu trưởng gửi phụ huynh có con vào lớp 1

Đặng Trinh

(NLĐO)- Mỗi phụ huynh có con vào lớp 1 bất ngờ nhận được lá thư cảm ơn của cô hiệu trưởng trong ngày thứ 2 học sinh lớp 1 chính thức tựu trường

Trong ngày thứ 2 học sinh lớp 1 chính thức tựu trường để làm quen với thầy, cô giáo, môi trường học tập ở trường tiểu học, nhiều phụ huynh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Phường Cầu Ông Lãnh- TP HCM) bất ngờ khi nhận được lá thư cảm ơn của cô Hiệu trưởng Lê Thanh Hương. 

Thông điệp ý nghĩa của cô hiệu trưởng gửi phụ huynh có con vào lớp 1- Ảnh 1.

Cô Lê Thanh Hương trao thư cảm ơn phụ huynh lớp 1

Bức thư có đoạn viết: Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trân trọng cảm ơn quý cha mẹ học sinh đã tin tưởng, lựa chọn và đăng ký cho con em theo học tại nhà trường trong năm học mới. Sự đồng hành của quý cha mẹ học sinh là niềm vui dự, cũng là nguồn động lực to lớn để tập thể sư phạm nhà trường không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, nhân văn, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, yêu thương và phát triển toàn diện.

Thông điệp ý nghĩa của cô hiệu trưởng gửi phụ huynh có con vào lớp 1- Ảnh 2.

Bức thư của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo gửi phụ huynh học sinh

Cùng với gặp gỡ, trao những lá thư cảm ơn tới phụ huynh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cũng tổ chức chuyên đề "Lớp 1- Hành trình lớn bắt đầu từ vòng tay nhỏ". Theo cô Lê Thanh Hương, đó là vòng tay yêu thương của mẹ, cha, của thầy, cô giáo.

Thông điệp ý nghĩa của cô hiệu trưởng gửi phụ huynh có con vào lớp 1- Ảnh 3.

TS Tô Nhi A trò chuyện với phụ huynh trong buổi chuyên đề

Tại buổi trò chuyện, TS Tô Nhi A, Chuyên gia tâm lý giáo dục, Giảng viên Trường ĐH Luật TP HCM, nhấn mạnh việc hỗ trợ con đến trường không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, mà quan trọng hơn là giúp trẻ cảm thấy an toàn, gắn kết với thầy cô và bạn bè, tìm thấy niềm vui, sự hạnh phúc khi học tập. Vì thế, cha mẹ cần quan tâm, khích lệ con từ những kỹ năng đơn giản như giữ gìn đồ dùng, biết tự chăm sóc bản thân, đồng thời tôn trọng nhu cầu được thể hiện và trao cơ hội để con tự tin khẳng định mình. Chuyên đề cũng đi sâu phân tích các đặc điểm tâm lý nổi bật của trẻ lớp 1 để phụ huynh có tâm thế sẵn sàng, kiên nhẫn và đồng hành đúng cách.

10 điều phụ huynh nên làm khi con vào lớp 1

Tại buổi trò chuyện, 10 điều TS tâm lý Tô Nhi A nhắn gửi các phụ huynh lớp 1, giúp con có sức khỏe thể chất, tâm lý, sẵn sàng đi học và có những ngày tháng hạnh phúc tại trường:

- Nói về những điều tích cực, vui vẻ về trường học của con

- Cùng con sẵn sàng cho những điều căng thẳng con có thể gặp ở trường

- Giúp con tăng cường khả năng tập trung, cùng con tham gia các hoạt động khác ngoài học tập

- Nâng cao khả năng tự lập nơi con

- Giáo dục cho con ý thức tập thể và cộng đồng

- Rèn luyện tinh thần trách nhiệm cho con, để con đoàn kết, hòa nhập tốt cùng tập thể

- Dạy con biết lên tiếng khi cần hỗ trợ

- Tăng cường giúp con làm quen chữ và sách

- Để con tự chuẩn bị dụng cụ học tập

- Chăm sóc sức khỏe cho con, rèn luyện cho con nếp ăn nếp ngủ, để khỏe mạnh đến trường

 

Tin liên quan

TP HCM: Chương trình nhà trường phải lấy ý kiến phụ huynh

TP HCM: Chương trình nhà trường phải lấy ý kiến phụ huynh

(NLĐO)- Chương trình nhà trường chỉ được áp dụng sau khi hoàn thiện các khâu lựa chọn và nhận được sự đồng thuận của đa số cha mẹ học sinh

TP HCM tổ chức thi học sinh giỏi vào hai ngày 17 và 18-9

(NLĐO)- Ngành giáo dục TP HCM sẽ tuyển chọn học sinh tiêu biểu của các trường THPT để thành lập đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"

(NLĐO)- Hôm nay, 20-8, đồng loạt học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 ở TP HCM chính thức tựu trường với nhiều cảm xúc, nhất là với những học sinh ngày đầu vào lớp 1

học sinh lớp 1 trường tiểu học môi trường giáo dục phụ huynh học sinh chuyên gia tâm lý dụng cụ học tập năm học mới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo