Chia sẻ chương trình đào tạo, mở lối nhân lực chất lượng

Lễ ký kết hợp tác và chia sẻ chương trình đào tạo diễn ra tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, đánh dấu bước tiến mới trong mô hình “Trường nghề chia sẻ” tại TPHCM, tập trung chuyển giao chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm nâng chuẩn kỹ năng nghề. Đồng thời, tăng cơ hội tiếp cận thực tiễn cho sinh viên và đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật của thành phố.

Dấu mốc mới của mô hình “Trường nghề chia sẻ”

Trọng tâm hợp tác là chuyển giao hai chương trình đào tạo gồm: Quản trị mạng máy tính (mã ngành: 6480209) và Bảo trì và sửa chữa ô tô (Công nghệ Ô tô; mã ngành: 6510216). Đây đều là những ngành kỹ thuật có nhu cầu nhân lực lớn, gắn chặt với xu hướng chuyển đổi số và phát triển công nghiệp của thành phố.

Trong bối cảnh năm 2026, TPHCM đẩy mạnh đổi mới căn cơ giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho một “siêu đô thị”, việc phát triển mô hình “Trường nghề chia sẻ” được xem là hướng đi chiến lược. Hoạt động hợp tác giữa hai trường được kỳ vọng tạo thêm hình mẫu liên kết đào tạo hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đông Duy, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học, Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển giao chương trình

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng hiện là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có 4 chương trình đạt chuẩn ABET (Hoa Kỳ) và 1 chương trình đạt chuẩn KOSEN (Nhật Bản). Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và đồng hành cùng các đơn vị khác nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện đơn vị chuyển giao, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chia sẻ: “Để thực hiện thành công chương trình đào tạo, ba yếu tố then chốt được xác định là đầu vào, đội ngũ và cơ sở vật chất; trong đó đội ngũ giảng viên là yếu tố quan trọng nhất”.

TS Đỗ Thanh Vân khẳng định Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - TPHCM sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình đào tạo chuyển giao, bảo đảm chất lượng đầu ra cho sinh viên

Về phía đơn vị tiếp nhận, TS Đỗ Thanh Vân, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủ Thiêm, cho rằng việc chuyển giao đòi hỏi thay đổi mạnh mẽ trong quản lý và vận hành. TS Vân nhấn mạnh: “Việc tiếp nhận chương trình không đơn thuần là ‘tiếp nhận trên giấy’ mà đòi hỏi một cuộc cách mạng về tư duy của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý”.

Sinh viên hưởng lợi từ đào tạo sát thực tiễn

Điểm nổi bật của chương trình chuyển giao nằm ở hệ thống thiết bị đào tạo được thiết kế sát với thực tế công nghệ sản xuất tại nhà máy, thay vì chỉ mang tính minh họa thí nghiệm. Điều này giúp người học được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thực chất, sẵn sàng tham gia thị trường lao động ngay sau tốt nghiệp.

Không chỉ chuyển giao giáo trình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng còn chuyển giao phương pháp đào tạo, quy trình cải tiến liên tục và tác phong công nghiệp. Đội ngũ chuyên gia của trường sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, tập huấn và đồng hành cùng đơn vị đối tác trong giai đoạn đầu triển khai.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng sẽ đồng hành chuyển giao chương trình, học liệu và kinh nghiệm vận hành đào tạo

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo; trao đổi học thuật; phát triển đội ngũ giảng viên; tổ chức nghiên cứu và hội thảo chuyên đề. Sinh viên cũng có cơ hội tiếp cận thêm tài nguyên học tập phục vụ nghiên cứu và thực hành.

Lãnh đạo ngành giáo dục nghề nghiệp TPHCM đề nghị hai đơn vị đặc biệt chú trọng ba nội dung gồm đảm bảo tính pháp lý về bản quyền, duy trì chất lượng vận hành và tăng cường phối hợp hỗ trợ lâu dài. Đây được xem là điều kiện để mô hình hợp tác phát huy hiệu quả bền vững.

Sinh viên sẽ được tiếp cận chương trình đào tạo sát thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghề và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp.

Hợp tác lần này không chỉ mở rộng cơ hội học tập thực tiễn cho sinh viên mà còn góp phần cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho thành phố. Với sự đồng hành của cả hai trường, mô hình liên kết này được kỳ vọng tạo thêm động lực đổi mới cho giáo dục nghề nghiệp TPHCM trong giai đoạn tới.