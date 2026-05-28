Tuyển sinh Chọn trường

Lối đi thông minh cho người trẻ làm chủ công nghệ kỹ thuật

Vân Nhi - Huế Xuân

(NLĐO) - Trong làn sóng công nghệ mới, học cao đẳng kỹ thuật đang trở thành lựa chọn thông minh, mở ra cơ hội việc làm sớm với nhiều ngành đón đầu xu thế.

Giữa bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực kỹ thuật tăng cao, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng mở thêm 5 ngành mới trong năm 2026. Mô hình đào tạo gắn doanh nghiệp, chú trọng thực hành giúp sinh viên sớm tiếp cận việc làm và nắm bắt cơ hội ở các lĩnh vực đang “khát” nhân lực.

Chất lượng cao mở rộng lối đi kỹ thuật

Việc 10 trường CĐ được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chất lượng cao năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục nghề nghiệp, trong đó có Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Theo ThS Trần Việt Dũng, Trưởng Phòng Đào tạo-Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, danh hiệu này là sự khẳng định với xã hội và doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường. Đây cũng là cơ sở để phụ huynh, thí sinh yên tâm lựa chọn.

“Điều doanh nghiệp cần nhất ở ứng viên không phải là tấm bằng hào nhoáng mà là tay nghề kỹ thuật cao và khả năng đáp ứng ngay vị trí việc làm”-ThS Dũng nhấn mạnh.

Năm 2026, trường mở thêm 5 ngành mới gồm công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch, công nghệ kỹ thuật bảo trì thiết bị công nghiệp, công nghệ kỹ thuật tự động hóa trong nông nghiệp, công nghệ tài chính và kinh doanh số.

Với ngành bán dẫn, nhà trường chọn hướng đi riêng. Nếu bậc ĐH tập trung vào nghiên cứu, thiết kế và thi công thì khối CĐ chú trọng đào tạo ở phân khúc lắp ráp, vận hành, kiểm thử và đóng gói. “Chúng tôi tiếp cận ở phân khúc thực tế hơn, phù hợp khả năng đầu tư của người học nhưng vẫn đáp ứng đúng nhu cầu nhân lực mà doanh nghiệp đang rất cần”-ThS Dũng cho biết.

Học thực chiến, doanh nghiệp chờ đón

Không chỉ mở ngành mới, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng còn xây dựng chương trình đào tạo theo hướng gắn chặt với doanh nghiệp. Các chương trình đều có sự tham gia tư vấn của ban cố vấn công nghiệp nhằm cập nhật yêu cầu nhân lực trong 5-10 năm tới.

Theo đại diện nhà trường, sinh viên được học theo mô hình kết hợp lý thuyết và thực hành với khoảng 70% thời lượng dành cho thực hành. Quá trình thực tập tại doanh nghiệp cũng được thiết kế như một phần quan trọng của chương trình học.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật bậc CĐ đang rất lớn. Đặc biệt ở những lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, vận hành hệ thống và kỹ thuật hiện trường.

Bà Ngô Thị Oanh Vũ, đại diện Tập đoàn De Heus Việt Nam, cho biết nguồn nhân lực đến từ khối CĐ hiện chiếm tỉ lệ lớn ở các vị trí vận hành trực tiếp, kỹ thuật và hỗ trợ sản xuất. “Doanh nghiệp cần rất nhiều nhân lực giỏi tay nghề. Các bạn hệ CĐ có lợi thế lớn về tính thực hành và mức độ sẵn sàng khi tham gia công việc thực tế”- bà Vũ nhận định.

Doanh nghiệp hiện không đặt nặng việc ứng viên học CĐ hay ĐH mà quan tâm nhiều hơn đến khả năng thích nghi, kỹ năng nghề và năng lực giải quyết vấn đề. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều ngành mới như bán dẫn, logistics thông minh, năng lượng xanh hay nông nghiệp bền vững, cơ hội dành cho học sinh lựa chọn hệ CĐ ngày càng rộng mở.

ThS Trần Việt Dũng cũng khuyên thí sinh nên tìm hiểu kỹ ngành học, đăng ký sớm và lựa chọn dựa trên năng lực, sở thích thay vì chờ đến khi trượt ĐH mới cân nhắc. Học CĐ không phải phương án thay thế mà là một con đường khác, thực tế hơn, ngắn hơn và giàu cơ hội nếu người học chọn đúng ngành, đúng môi trường đào tạo.


Học ngành đường sắt phải có năng lực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn

