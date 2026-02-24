HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

“Chiếc nhẫn hòa bình” tại Công viên 29 Tháng 3 dự kiến hoàn thành tháng 9-2026

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 Đà Nẵng đã hoàn thành phần ngầm, giá trị thực hiện đạt khoảng 30% hợp đồng, bảo đảm tiến độ đề ra

Ngày 24-2, TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thi công đầu năm Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 (phường Thanh Khê).

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 1.

Dự án được triển khai trên khuôn viên diện tích hơn 190.000 m², với tổng mức đầu tư gần 673 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí bồi thường, giải tỏa 297 tỉ đồng. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Liên danh Công ty Dacinco – Nhất Huy – Việt Anh – Đông Dương

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 2.

Quy mô đầu tư gồm phần xây lắp 272 tỉ đồng, tập trung vào các hạng mục chính như khối công trình kiến trúc với điểm nhấn “chiếc nhẫn hòa bình”, bến thuyền, cải tạo – nâng cấp đường dạo, khu thể dục thể thao, bãi đậu xe, hệ thống cây xanh, cấp – thoát và xử lý nước thải, chiếu sáng…

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, phần thiết bị 28 tỉ đồng bao gồm hệ thống đài phun nước, điều hòa không khí, âm thanh, chiếu sáng nghệ thuật ban đêm và thiết bị tập thể dục ngoài trời. Công trình khởi công ngày 27-3-2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2026

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, cho biết dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện thiết chế văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng không gian xanh trung tâm thành phố

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 5.

Dù quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do thời tiết và yêu cầu kỹ thuật phức tạp, Ban QLDA đã phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để tổ chức thi công đúng tiến độ. Đến nay, các hạng mục phần ngầm, phần thô của công trình cơ bản được triển khai theo kế hoạch, thiết bị chính đã được đặt hàng đồng bộ, giá trị thực hiện đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 6.

“Với vai trò chủ đầu tư, chúng tôi xác định mỗi hạng mục hoàn thành, mỗi mảng xanh được hình thành đều mang theo kỳ vọng của người dân thành phố. Ban Quản lý cam kết tập trung tối đa nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ kỹ thuật – mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, để Công viên 29 Tháng 3 sau cải tạo vừa hiện đại, vừa giữ được ‘hồn cốt’ của không gian xanh truyền thống” - ông Nguyễn Hữu Nhật khẳng định

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 7.

Đánh giá cao công tác thi công thực hiện dự án, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh việc nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 lần này là bước chuyển mình mang tính lịch sử, đưa công viên từ không gian xanh truyền thống trở thành hệ sinh thái đa năng, hiện đại, bền vững, tạo lập không gian công cộng chất lượng cao phục vụ tốt hơn đời sống người dân

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 8.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị chủ đầu tư tăng cường quản lý, điều hành dự án chặt chẽ, khoa học, các nhà thầu và đơn vị tư vấn huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, đặc biệt chú trọng yếu tố cảnh quan, mỹ quan của công trình

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 9.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng

Dự án Công viên 29 Tháng 3: Chiếc nhẫn hòa bình tại Đà Nẵng hoàn thành Tháng 9 - 2026 - Ảnh 10.

Phối cảnh "Chiếc nhẫn hòa bình" bên trong Công viên 29 Tháng 3 sau cải tạo

Tin liên quan

Đà Nẵng mở bán gần 400 căn nhà ở xã hội, giá chỉ từ 800 triệu đồng

Đà Nẵng mở bán gần 400 căn nhà ở xã hội, giá chỉ từ 800 triệu đồng

(NLĐO) - Nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Hòa Hiệp ở Đà Nẵng mở bán với giá từ hơn 800 triệu đồng đến 1,6 tỉ đồng

Đà Nẵng thu được số tiền “khủng” trong dịp Tết

(NLĐO) - Dịp Tết, du lịch Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhờ chuỗi sự kiện sôi động, sản phẩm mới hấp dẫn

Hình ảnh tàu du lịch hạng sang đưa gần 600 khách “xông đất” Đà Nẵng

(NLĐO) - Gần 4.200 khách tàu biển quốc tế đến Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026, mở màn năm du lịch khởi sắc

