Thời sự Xã hội

Đà Nẵng muốn xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, ngang tầm Hà Nội và TPHCM

B.Vân

(NLĐO) - Theo Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, thành phố cần xây dựng cơ sở y tế đủ năng lực điều trị chuyên sâu, hạn chế chuyển bệnh nhân đi

Ngày 24-2, nhân dịp đầu năm và hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật mà các bệnh viện đạt được thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025 với nhiều dấu ấn chuyên môn quan trọng.

Riêng lĩnh vực kỹ thuật cao, chuyên sâu, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện 46 ca ghép thận, 10 ca ghép tủy và phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công 4 ca ghép gan – những kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Phát triển y tế Đà Nẵng: Xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu miền trung - Ảnh 1.

Bí thư Lê Ngọc Quang lì xì, chúc mừng các bệnh nhân đã thực hiện ghép gan thành công tại Bệnh viện Đà Nẵng

Theo Bí thư Lê Ngọc Quang, Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế lớn nhất thành phố, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân từ nhiều địa phương trong khu vực, hướng đến mục tiêu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Trong bối cảnh hệ thống y tế chất lượng cao hiện tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM, Đà Nẵng với vai trò đô thị trung tâm miền Trung cần xây dựng các cơ sở y tế đủ năng lực điều trị chuyên sâu, hạn chế rủi ro khi phải chuyển bệnh nhân đi xa, nhất là trong tình huống khẩn cấp.

Đà Nẵng xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu, ngang tầm Hà Nội và TP HCM - Ảnh 1.

Bí thư Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam đến lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh định hướng phát triển kỹ thuật cao là phù hợp với lợi thế của thành phố; đồng thời yêu cầu có cơ chế thu hút nhân tài, tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị hiện đại và hoàn thiện hạ tầng.

Việc xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu kỹ thuật cao được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, cần sớm hoàn tất thủ tục để triển khai. Thường trực Thành ủy sẽ làm việc chuyên đề với ngành y tế trong thời gian tới để bàn giải pháp cụ thể.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy cũng đến thăm, chúc mừng tập thể y, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng (thuộc Bộ Y tế), ghi nhận những nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh và mong các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thành phố và khu vực.


