Đà Nẵng thu được số tiền “khủng” trong dịp Tết

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết), Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết từ ngày 14 đến 22-2, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt khoảng 1,1 triệu lượt, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32%; khách nội địa khoảng 590.000 lượt, tăng 23%. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 3.960 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.



Du khách chen chân tham quan phố cổ Hội An ngày mùng 3 Tết

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65-70%. Riêng khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 85%.

Trong dịp này, có 4 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa, đưa khoảng 4.200 du khách và 2.300 thuyền viên đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Đức… tham quan các điểm đến nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và rừng dừa Cẩm Thanh.

Cùng với tăng trưởng lượng khách, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch được chú trọng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động đón khách, xử lý tình trạng hàng rong, chèo kéo, đảm bảo môi trường du lịch văn minh.