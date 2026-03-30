Đôi vợ chồng ở Quảng Trị không tham của rơi

Công an xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, vừa phối hợp trao trả tài sản cho người dân đánh rơi sau khi xác minh trình báo của đôi vợ chồng sinh sống trên địa bàn.

Vợ chồng ông Thành, bà Mến trao trả số tiền nhặt được cho bà Bảy. Ảnh: Công an Vĩnh Định

Trước đó, vợ chồng ông Lê Thành và bà Hoàng Thị Mến (cùng 54 tuổi, ngụ thôn Lam Thủy, xã Vĩnh Định) đã nhặt được một túi nilon màu vàng bên đường. Bên trong túi nilon này có chiếc ví và hơn 5,3 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhặt được, vợ chồng ông Thành, bà Mến đã nhanh chóng mang toàn bộ số tiền nhặt được đến trình báo Công an xã Vĩnh Định, mong tìm người đánh rơi.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định số tiền trên là của bà Nguyễn Thị Bảy (73 tuổi, ngụ phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và tiến hành trao trả.

Trước đó, trong chuyến về quê ở xã Vĩnh Định, bà Bảy đã đánh rơi số tài sản nêu trên. Đây là số tiến lớn đối với bà Bảy nên việc được người nhặt được trả lại khiến bà rất vui mừng, cảm động.