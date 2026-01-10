Quân đội hoàn thành 100 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho người dân Gia Lai

Ngày 10-1, tại xã Tuy Phước Đông, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Quân khu 5 tổ chức lễ bàn giao 57 căn nhà (đợt 2), qua đó hoàn thành mục tiêu xây dựng 100 căn nhà cho người dân vùng bão lũ của tỉnh trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung".

Bộ đội chạy đua với thời gian để hoàn thành nhà ở sớm cho người dân vùng bão lũ Gia Lai.

Dự lễ bàn giao có ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai.

Theo đại tá Hồ Anh Tuấn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ưu tiên xây dựng nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà hư hỏng nặng.

Từ ngày 1-12-2025, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 590 đội với hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng 610 căn nhà mới cho người dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng.

Chỉ trong hơn một tháng, lực lượng quân đội đã huy động trên 400.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng ngàn lượt phương tiện tham gia hỗ trợ người dân. Kết quả, 610 căn nhà mới được bàn giao, 314 căn nhà được sửa chữa, góp phần giúp hàng ngàn hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở việc dựng lại nhà dân, các đơn vị còn hỗ trợ sửa chữa nhà văn hóa, trường học, khắc phục kênh mương, vệ sinh môi trường và trao trả tài sản thất lạc cho người dân sau bão lũ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà cho các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ người dân vùng bão lũ xây lại nhà mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định mỗi căn nhà không chỉ là tài sản vật chất mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân – dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

"Chiến dịch Quang Trung" khép lại ở Gia Lai, những mái nhà mới tiếp tục mở ra hành trình hồi sinh cho các vùng quê từng oằn mình sau bão lũ, nơi người dân đang từng ngày dựng lại cuộc sống bằng niềm tin và hy vọng.