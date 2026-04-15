Tự tin về Hormuz, Mỹ chuẩn bị tung chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" nhắm vào Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tự tin về Hormuz, Mỹ chuẩn bị tung chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" nhắm vào Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Theo các nguồn tin từ quan chức Mỹ, hoạt động lưu thông tàu thuyền bắt đầu được nối lại ở mức độ hạn chế tại eo biển Hormuz

Tờ Wall Street Journal ngày 15-4 dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết hơn 20 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua.

Các tàu đi qua eo biển bao gồm tàu chở hàng, tàu container và tàu chở dầu, trong đó cũng ghi nhận một số hoạt động di chuyển hai chiều ra - vào vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, một số tàu được cho là đã phải tắt thiết bị nhận dạng để tránh nguy cơ bị Iran tấn công.

Mặc dù con số này vẫn còn rất hạn chế so với mức trung bình khoảng 140 tàu mỗi ngày trước khi chiến sự ở Iran nổ ra, diễn biến nêu trên được đánh giá là tín hiệu cho thấy ngành logistics hàng hải đang dần phục hồi.

Một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại cảng Mumbai - Ấn Độ sau khi vượt qua eo biển Hormuz đầu tháng 4-2026. Ảnh: AP

Mỹ đang thực thi lệnh "phong tỏa đáp trả" đối với tàu thuyền có điểm khởi hành hoặc điểm đến là các cảng của Iran, song vẫn cho phép các tàu không liên quan trực tiếp đến Iran đi qua eo biển này. Sự nới lỏng hạn chế ấy dường như đã giúp dòng chảy logistics phục hồi một phần.

Theo báo Wall Street Journal ngày 15-4, từ khi chiến dịch của Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz bắt đầu hôm 13-4, 8 tàu chở dầu đã bị buộc quay đầu. Các tàu này đã đến và đi từ các cảng của Iran. 

Sự cải thiện một phần về điều kiện hàng hải cũng được cho là nhờ Hải quân Mỹ triển khai tàu chiến rà phá thủy lôi.

Mỹ cũng chuẩn bị để lệnh miễn trừ tạm thời đối với dầu mỏ Iran hết hạn. Bộ Tài chính Mỹ cho biết giấy phép kéo dài 30 ngày cho phép bán lượng dầu Iran mắc kẹt trên biển sẽ hết hạn vào ngày 19-4 và sẽ không được gia hạn.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" sẽ triển khai toàn bộ các công cụ tài chính hiện có nhắm vào Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính rằng họ đã sẵn sàng sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền có thể, bao gồm cả các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng nước ngoài nào tiếp tục hỗ trợ những hoạt động của Iran.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ lên dầu mỏ Nga đã chính thức có hiệu lực trở lại sau khi chính quyền ông Donald Trump để cho lệnh miễn trừ tạm thời (ban hành ngày 12-3) hết hạn vào cuối tuần qua và quyết định không gia hạn.

Các nhà lập pháp Mỹ lập luận rằng Nga và các bên hỗ trợ nước này ước tính đã thu thêm 150 triệu USD mỗi ngày, tương đương hơn 4 tỉ USD cho đến nay, nhờ vào sự gián đoạn nguồn cung liên quan chiến sự ở Iran.


Tin liên quan

Hải quân Mỹ tuyên bố buộc 8 tàu chở dầu "liên quan Iran" phải quay đầu ở Hormuz

(NLĐO) - Hải quân Mỹ cho hay 8 tàu chở dầu đến và đi từ các cảng Iran đều tuân thủ mệnh lệnh quay đầu trong chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump: Chiến sự ở Iran "sắp kết thúc"

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran sẽ sớm diễn ra, có thể trong 2 ngày tới.

Chiến sự Trung Đông ngày 14 - 4: Tướng Iran cảnh báo về "năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi"

(NLĐO) - Nhóm Hezbollah ở Lebanon tiếp tục trút hỏa lực vào Israel, trong khi phía Iran cáo buộc hành động phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ là "cướp biển".

Donald Trump dầu mỏ Iran eo biển Hormuz Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo