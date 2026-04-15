Quốc tế

Hải quân Mỹ tuyên bố buộc 8 tàu chở dầu "liên quan Iran" phải quay đầu ở Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Hải quân Mỹ cho hay 8 tàu chở dầu đến và đi từ các cảng Iran đều tuân thủ mệnh lệnh quay đầu trong chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz

Theo Wall Street Journal ngày 15-4, các quan chức Mỹ tiết lộ Hải quân nước này đã liên lạc với thủy thủ đoàn của các tàu chở dầu được cho là liên quan Iran qua radio, hướng dẫn họ quay đầu.

Từ khi chiến dịch của Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz bắt đầu hôm 13-4, đã có 8 tàu chở dầu bị buộc quay đầu. Các tàu chở dầu này đã đến và đi từ các cảng của Iran.

Thông báo từ Hải quân Mỹ cho hay tất cả các tàu nói trên đều tuân thủ mệnh lệnh và không cần phải tiến hành khám xét.

Hải quân Mỹ buộc 8 tàu chở dầu "liên quan đến Iran" quay đầu - Ảnh 1.

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ thuộc khu vực hoạt động của CENTCOM đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 11-4 - Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Trong ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ áp dụng cho tàu thuyền của tất cả quốc gia ra vào các khu vực ven biển hoặc cảng ở Iran.

CENTCOM còn cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ nằm trong số các phương tiện thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

"Một tàu khu trục điển hình có thủy thủ đoàn hơn 300 người được huấn luyện bài bản về các hoạt động tấn công và phòng thủ trên biển" - Al Jazeera trích dẫn thông báo từ CENTCOM.

Trong khi đó, các nước châu Âu đang lên kế hoạch thành lập một liên minh rộng lớn để giúp giải phóng giao thông qua eo biển Hormuz, bao gồm cả việc điều động tàu rà phá thủy lôi và các tàu quân sự khác.

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được thực hiện sau khi chiến sự kết thúc và đặc biệt, kế hoạch có thể loại trừ sự tham gia của Mỹ - theo Wall Street Journal.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macronhôm 14-4 nói rằng kế hoạch này là một sứ mệnh phòng thủ quốc tế không bao gồm các bên "hiếu chiến", tức là Mỹ, Israel và Iran.

Các nhà ngoại giao châu Âu quen thuộc với kế hoạch này cũng khẳng định những tàu chiến châu Âu tham gia chiến dịch sẽ không nằm dưới sự chỉ huy của Mỹ.

Hải quân Mỹ ráo riết áp sát bờ biển Iran, nằm trọn trong hỏa lực đối phương. Thực hiện: Thanh Long - Xuân Huy

Tin liên quan

Sợ Iran "giáng đòn chí tử", Ả Rập Saudi "gây sức ép" với Mỹ

Sợ Iran "giáng đòn chí tử", Ả Rập Saudi "gây sức ép" với Mỹ

(NLĐO) - Ả Rập Saudi đang yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz và quay trở lại bàn đàm phán với Iran, theo nguồn tin của tờ The Wall Street Journal.

Điểm nóng xung đột ngày 15-4: Mỹ nói về "24 giờ đầu tiên" phong tỏa Hormuz

(NLĐO) - Theo dữ liệu từ các hãng phân tích, theo dõi hàng hải LSEG và Kpler, ít nhất 3 tàu chở dầu đã băng qua eo biển Hormuz để vào vùng Vịnh hôm 14-4.

Chiến sự Trung Đông ngày 14 - 4: Tướng Iran cảnh báo về "năng lực mà kẻ thù không hình dung nổi"

(NLĐO) - Nhóm Hezbollah ở Lebanon tiếp tục trút hỏa lực vào Israel, trong khi phía Iran cáo buộc hành động phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ là "cướp biển".

Hải quân Mỹ Iran tàu chở dầu tàu chiến eo biển Hormuz
