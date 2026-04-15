Hải quân Mỹ tuyên bố buộc 8 tàu chở dầu "liên quan Iran" phải quay đầu ở Hormuz

Theo Wall Street Journal ngày 15-4, các quan chức Mỹ tiết lộ Hải quân nước này đã liên lạc với thủy thủ đoàn của các tàu chở dầu được cho là liên quan Iran qua radio, hướng dẫn họ quay đầu.

Từ khi chiến dịch của Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz bắt đầu hôm 13-4, đã có 8 tàu chở dầu bị buộc quay đầu. Các tàu chở dầu này đã đến và đi từ các cảng của Iran.

Thông báo từ Hải quân Mỹ cho hay tất cả các tàu nói trên đều tuân thủ mệnh lệnh và không cần phải tiến hành khám xét.

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ thuộc khu vực hoạt động của CENTCOM đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 11-4 - Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Trong ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ áp dụng cho tàu thuyền của tất cả quốc gia ra vào các khu vực ven biển hoặc cảng ở Iran.

CENTCOM còn cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ nằm trong số các phương tiện thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

"Một tàu khu trục điển hình có thủy thủ đoàn hơn 300 người được huấn luyện bài bản về các hoạt động tấn công và phòng thủ trên biển" - Al Jazeera trích dẫn thông báo từ CENTCOM.

Trong khi đó, các nước châu Âu đang lên kế hoạch thành lập một liên minh rộng lớn để giúp giải phóng giao thông qua eo biển Hormuz, bao gồm cả việc điều động tàu rà phá thủy lôi và các tàu quân sự khác.

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được thực hiện sau khi chiến sự kết thúc và đặc biệt, kế hoạch có thể loại trừ sự tham gia của Mỹ - theo Wall Street Journal.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macronhôm 14-4 nói rằng kế hoạch này là một sứ mệnh phòng thủ quốc tế không bao gồm các bên "hiếu chiến", tức là Mỹ, Israel và Iran.

Các nhà ngoại giao châu Âu quen thuộc với kế hoạch này cũng khẳng định những tàu chiến châu Âu tham gia chiến dịch sẽ không nằm dưới sự chỉ huy của Mỹ.