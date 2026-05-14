Quốc tế

UKMTO: Tàu bị bắt ngoài khơi UAE, nghi bị đưa về lãnh hải Iran

Tường Như

(NLĐO) - Một con tàu neo ngoài khơi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) gần eo biển Hormuz "bị nhóm người lạ khống chế, đưa về phía lãnh hải Iran".

Thông tin trên do Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết hôm 14-5. Theo họ, sự cố xảy ra cách cảng Fujairah của UAE khoảng 38 hải lý (tương đương 70 km) về phía Đông Bắc.

Theo UKMTO, nhân viên an ninh của tàu thông báo "những người không được phép tiếp cận đã lên tàu" khi tàu đang neo đậu và hiện điều khiển tàu về phía lãnh hải Iran. 

Nhà chức trách Anh chưa công bố danh tính con tàu cũng như số người tham gia vụ khống chế, đồng thời cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra.

Tàu bị bắt ngoài khơi UAE, nghi bị đưa về lãnh hải Iran - Ảnh 1.

Tàu chở hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Anadolu Agency

Vụ việc diễn ra gần eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu – trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.

Xung đột bùng phát từ ngày 28-2 sau khi Mỹ - Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Washington tại vùng Vịnh. 

Iran sau đó áp đặt các biện pháp hạn chế mạnh tại eo biển Hormuz, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu khí toàn cầu và làm chao đảo thị trường năng lượng.

Dù một lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian có hiệu lực từ ngày 8-4, các vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad không đạt được thỏa thuận lâu dài. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó gia hạn thỏa thuận đình chiến nhưng không ấn định thời hạn cụ thể.

Trong khi đó, từ ngày 13-4, Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng Iran, khiến tình hình trên tuyến hàng hải này càng thêm phức tạp. 

Đây không phải lần đầu Iran bị cáo buộc liên quan đến các vụ bắt giữ tàu kể từ khi chiến sự nổ ra. Ngày 8-5, hải quân Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi tại vịnh Oman với cáo buộc làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran và gây tổn hại lợi ích quốc gia.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Ocean Koi đang vận chuyển dầu của Iran thì bị kiểm soát và đưa về bờ biển phía Nam nước này. 

Trước đó, Washington đã đưa con tàu vào danh sách trừng phạt hồi tháng 2 với cáo buộc tham gia "hạm đội bóng tối" vận chuyển dầu Iran.

Sự cố mới nhất cũng xảy ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bí mật thăm UAE ngay trong thời điểm xung đột. Tuy nhiên, Abu Dhabi nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Những ngày gần đây, nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu hàng đã được ghi nhận quanh eo biển Hormuz, bao gồm một tàu của Hàn Quốc, một tàu của Qatar... 

Cảng Fujairah – cảng biển lớn nhất của UAE nằm ngoài vùng vịnh Ba Tư và là đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng – cũng nhiều lần trở thành mục tiêu trong thời gian chiến sự leo thang.

Thêm lời giải cho Hormuz

Một bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz đã nhận được sự đồng bảo trợ của 112 nước

