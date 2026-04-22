HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran nổ súng vào tàu container ở eo biển Hormuz

Hải Hưng

(NLĐO) - Truyền thông Iran mô tả vụ việc là hành động “thực thi hợp pháp quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz"

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu container ở eo biển Hormuz khiến phương tiện hư hại, theo AP.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 55 phút ngày 22-4 (giờ địa phương).

Con tàu trúng hỏa lực của Iran khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz khiến nó bị hư hại.

"Không có thương vong sau vụ việc, cũng không gây ra tác động môi trường" – UKMTO nêu rõ.

UKMTO thêm rằng một xuồng vũ trang của Iran đã khai hỏa nhằm vào con tàu mà không hề phát tín hiệu cảnh báo trước.

Iran nổ súng ở eo biển Hormuz, tàu container trúng đạn - Ảnh 1.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz ngày 18-4. Ảnh: AP

Tuy nhiên, hãng tin Nour News của Iran cho biết IRGC chỉ nổ súng vào con tàu sau khi tàu này đã “phớt lờ các cảnh báo của lực lượng vũ trang Iran.”

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran mô tả vụ việc là hành động “thực thi hợp pháp quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz.”

Vụ việc xảy ra đúng lúc căng thẳng trên biển tiếp tục leo thang, trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Iran với Mỹ dự kiến tổ chức tại Pakistan rốt cuộc không thể diễn ra như kế hoạch.

Vụ tấn công này cũng nối tiếp chuỗi động thái đối đầu giữa Mỹ và Iran trên biển trong những ngày gần đây. Cuối tuần trước, Mỹ đã nổ súng trước khi bắt giữ một tàu container của Iran.

Chưa hết, lực lượng Mỹ còn đổ bộ lên một tàu chở dầu có liên quan đến đến Iran tại Ấn Độ Dương.

Các nhà phân tích quan ngại rằng chuỗi diễn biến liên tiếp này đang khiến an ninh hàng hải quanh Iran và eo biển Hormuz thêm căng thẳng.

Iran sẵn sàng phản đòn sau khi ông Donald Trump gia hạn ngừng bắn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo