Quốc tế

Iran sẵn sàng phản đòn sau khi ông Donald Trump gia hạn ngừng bắn

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 21-4 gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran do chính phủ Tehran đang "bị chia rẽ nghiêm trọng".

Ông Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn, mà trước đó ông tuyên bố sẽ kết thúc vào ngày 22-4, sẽ tiếp tục cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của Iran đưa ra một "đề xuất thống nhất" để chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của CNBC cùng ngày, khi được hỏi liệu có gia hạn lệnh ngừng bắn để cho phép các cuộc đàm phán hòa bình đạt được thỏa thuận hay không, ông Donald Trump nhấn mạnh "không muốn làm điều đó".

Tổng thống Donald Trump hôm 21-4 đã gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Ảnh: AP

Thông báo mới nhất của ông Donald Trump được đưa ra sau khi có thông tin chuyến đi dự kiến của Phó Tổng thống J.D. Vance tới Pakistan tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với các quan chức Iran bị hoãn.

Đồng thời, hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim đưa tin các nhà đàm phán từ Tehran thông báo qua một trung gian ở Pakistan rằng họ sẽ không tham gia cuộc đàm phán tiếp theo. Theo Tasnim, Iran tuyên bố việc tham gia đàm phán là lãng phí thời gian vì Mỹ ngăn cản việc đạt được bất kỳ thỏa thuận phù hợp nào.

Một cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf gọi việc ông Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn là "một chiêu câu giờ" nhằm chuẩn bị một cuộc tấn công bất ngờ.

Ông Donald Trump nói: "Dựa trên thực tế là chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này không nằm ngoài dự đoán và thể theo yêu cầu của Thống chế Asim Munir cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, chúng tôi được đề nghị hoãn cuộc tấn công Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất".

Ông nói thêm đã chỉ thị cho quân đội tiếp tục lệnh phong tỏa và về mọi mặt khác, vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cũng như đủ năng lực tác chiến.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ lập tức tấn công các "mục tiêu đã được chỉ định trước" nếu Mỹ phát động bất kỳ cuộc tấn công mới nào. Lời cảnh báo này được ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, đưa ra sau điều mà ông gọi là những lời đe dọa liên tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và các chỉ huy quân sự nước này.

Ông Zolfaghari nói: "Lực lượng hùng mạnh và có năng lực của chúng tôi từ lâu đã ở trong tình trạng sẵn sàng 100% và luôn sẵn sàng khai hỏa".

"Cửa" đàm phán Mỹ - Iran khó lường, Mỹ huy động tàu sân bay phong tỏa cảng Iran

“Cửa” đàm phán Mỹ - Iran khó lường, Mỹ huy động tàu sân bay phong tỏa cảng Iran

(NLĐO) – Quan chức Iran lên tiếng phủ nhận khả năng đối thoại với Washington, đồng thời bác bỏ thông tin cử phái đoàn tham gia đàm phán tại Pakistan.

Ông Donald Trump tố Iran vi phạm lệnh ngừng bắn "nhiều lần", tàu dầu Iran vượt vòng vây Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran vi phạm lệnh ngừng bắn "nhiều lần", trong khi Tehran cho biết tàu dầu đã về nước bất chấp các đe dọa từ phía Mỹ.

Chiến sự Trung Đông ngày 21-4: Iran còn "nhiều quân bài chưa lật", tướng Iran nhắc tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Cho đến chiều 21-4, vẫn chưa có phái đoàn nào từ Iran lên đường đến Islamabad - Pakistan, theo đài truyền hình nhà nước Iran.

Donald Trump đàm phán Iran ngừng bắn phong tỏa
