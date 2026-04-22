Quốc tế

Kho tên lửa Mỹ "bốc hơi" nhanh chóng, ông Donald Trump nói Iran "muốn giữ thể diện"

Anh Thư

(NLĐO) - Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS - Mỹ) cho rằng kho dự trữ tên lửa của Mỹ đã sụt giảm mạnh trong cuộc xung đột với Iran.

Hôm 21-4,The Hill đưa tin quân đội Mỹ đã sử dụng gần một nửa kho tên lửa đánh chặn phòng không Patriot và tiêu hao mạnh 6 loại tên lửa quan trọng khác trong cuộc đối đầu với Iran.

Cụ thể hơn, theo phân tích mới từ Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, trụ sở tại Washington - Mỹ), quy mô của chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" với hàng loạt đợt không kích đã tạo ra những lỗ hổng đáng kể trong kho dự trữ đạn dược của Mỹ.

Trong đó, kho dự trữ tên lửa Patriot nổi tiếng được cho là đã cạn gần 50%, kho dự trữ hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD cạn hơn một nửa, còn kho tên lửa tấn công chính xác PrSM đã sử dụng hơn 45%.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tiếp tục viết trên mạng xã hội Truth Social nhiều bình luận về Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở TP Las Vegas hôm 16-4 - Ảnh AP

Trong hai bài đăng, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Iran đã thiệt hại tới 500 triệu USD mỗi ngày vì "eo biển Hormuz bị phong tỏa và hoàn toàn do Mỹ kiểm soát, không cho phép bất kỳ tàu nào đến các cảng của Iran".

Ông cho rằng Iran hiện chìm trong thảm họa kinh tế, đang "treo lơ lửng trên bờ vực sụp đổ".

Một trong hai bài đăng của ông Donald Trump còn tuyên bố "toàn bộ Hải quân Iran đã nằm dưới đáy biển, không quân đã biến mất, hệ thống phòng không và radar bị xóa sổ" trong khi các phòng thí nghiệm và khu vực lưu trữ hạt nhân đã bị phá hủy từ tháng 6 năm ngoái do các máy bay ném bom B-2 của Mỹ.

Trong bài đăng gần nhất, tổng thống Mỹ khẳng định Iran không muốn eo biển Hormuz bị đóng và việc Tehran nói đóng Hormuz là do "muốn giữ thể diện", sau khi Mỹ đã phong tỏa hoàn toàn tuyến đường thủy này.

"Bốn ngày trước, có người đến gặp tôi và nói: "Thưa ngài, Iran muốn mở cửa eo biển ngay lập tức." Nhưng nếu chúng ta làm vậy, sẽ không bao giờ có thỏa thuận nào với Iran, trừ khi chúng ta phá hủy phần còn lại của đất nước họ, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của họ!" - ông Donald Trump viết.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng còn cáo buộc Iran đã "lợi dụng mọi tổng thống Mỹ, trừ tôi".

Iran sẵn sàng phản đòn sau khi ông Donald Trump gia hạn ngừng bắn

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 21-4 gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran do chính phủ Tehran đang "bị chia rẽ nghiêm trọng".

