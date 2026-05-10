Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 10-5: Iran tuyên bố "chấm dứt kiềm chế"

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đàm phán không có nghĩa là đầu hàng, nhắc lại lập trường bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền của người dân.

Khi cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày 72 hôm 10-5, người phát ngôn của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei cho biết kể từ hôm nay, sự kiềm chế của Tehran đã chấm dứt.

Ông Rezaei viết trên mạng xã hội X: "Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các tàu của chúng tôi đều sẽ vấp phải đòn đáp trả nặng nề và kiên quyết từ Iran, nhắm thẳng vào các tàu và căn cứ của Mỹ".

Chiến sự Trung Đông ngày 10-5: Iran đàm phán nhưng không đầu hàng - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm 9-5 đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các địa điểm của Mỹ ở Trung Đông và "tàu đối phương" nếu tàu chở dầu của họ bị tấn công.

Theo hãng thông tấn Tasnim, một người phát ngôn của quân đội Iran cảnh báo bất kỳ quốc gia nào thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran "chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz".

Trong khi đó, Mỹ đang chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến. Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời từ Iran.

Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir hôm 10-5 cho biết Islamabad sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 9-5 tại Miami, bang Florida - Mỹ để thảo luận về tầm quan trọng của "an ninh trên khắp Trung Đông". 

Thủ tướng Qatar cũng gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance một ngày trước đó. Hai bên đã thảo luận về những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm giảm leo thang căng thẳng, giúp tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Nga sẵn sàng giúp giám sát việc chuyển giao và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran.

Tại Vùng Vịnh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan bày tỏ sự đoàn kết với Bahrain và ủng hộ mọi biện pháp của các cơ quan an ninh Bahrain nhằm triệt phá tổ chức liên kết với IRGC và các hoạt động gián điệp. 

Bahrain hôm 9-5 thông báo đã bắt giữ 41 người thuộc một nhóm có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Căng thẳng tiếp tục leo thang tại eo biển Hormuz, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) hôm 10-5 cho biết một tàu chở hàng bị một vật thể lạ bắn trúng khi đang di chuyển cách thủ đô Doha - Qatar khoảng 43 km về phía Đông Bắc.

Anh tuyên bố sẽ cử một tàu khu trục tới Trung Đông trước bất kỳ sứ mệnh quốc tế nào nhằm giúp bảo vệ hoạt động vận tải biển ở eo biển Hormuz.

Sứ mệnh này sẽ do Anh và Pháp dẫn đầu, hai quốc gia trước đó đã nhấn mạnh rằng hoạt động của họ sẽ tách biệt hoàn toàn với việc triển khai lực lượng quân sự của Mỹ tại khu vực.

Điểm nóng xung đột ngày 10-5: UAE "qua mặt" Iran ở eo biển Hormuz?

(NLĐO) – Bất chấp cảnh báo từ Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong tháng 4 vẫn bí mật đưa thành công một số tàu dầu qua eo biển Hormuz.

