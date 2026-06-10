Chiến sự Trung Đông ngày 10-6: Iran tung "nắm đấm sắt" vào căn cứ Mỹ, lại nổ ở Hormuz

Hãng tin Mehr của Iran hôm 10-6 đã tung đoạn video phóng tên lửa. Theo hãng tin này, đó là những quả tên lửa đã được phóng vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Đoạn clip cũng bao gồm tuyên bố bằng tiếng Ba Tư: "Những nắm đấm sắt này (ám chỉ tên lửa) sẽ được phóng về phía các người bằng sức mạnh tối thượng, cho đến khi tiêu diệt sạch từng kẻ một và trục xuất các người ra khỏi khu vực."

Đoạn video mà quân đội Iran cho biết là ghi lại cảnh phóng tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông - CLIP: MEHR

Trong khi đó, theo Al Jazeera đưa tin vào chiều cùng ngày, tiếng nổ tiếp tục vang lên ở đảo Qeshm của Iran, hòn đảo đóng vai trò tiền đồn ngay khu vực eo biển Hormuz.

Hiện vẫn chưa rõ bản chất của vụ nổ.

Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Mỹ đang "phá hoại" tiến trình ngoại giao thông qua "những thông điệp mâu thuẫn, sự thay đổi thường xuyên về lập trường và yêu cầu, cũng như việc liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn".

Tên lửa Iran được khai hỏa trong một hình ảnh được công bố hôm 10-6 - Ảnh: MEHR

Ông Baghaei cho rằng ngoại giao không diễn ra trong "khoảng không" và để thúc đẩy các cuộc đàm phán, cần có "các điều kiện thuận lợi tối thiểu để tiến hành ngoại giao một cách hiệu quả".

Nhà ngoại giao Iran cũng cáo buộc Israel đang phá hoại tiến trình này thông qua việc liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, đồng thời nhấn mạnh "bất kỳ tiến trình ngoại giao nào cũng bị tổn hại bởi việc sử dụng vũ lực và các hành động bất hợp pháp".

"Ngoại giao và chiến trường không phải là hai vấn đề tách biệt. Cả hai cùng đóng vai trò là công cụ để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của Iran" - ông tiếp lời.

Ông Baghaei nói thêm các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait, Bahrain và Jordan, với mục tiêu là các căn cứ Mỹ, chứng minh rằng quân đội nước này không hề do dự khi bảo vệ đất nước. "Bất cứ khi nào cần thiết, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đáp trả kẻ thù bằng sức mạnh và quyết tâm" - ông khẳng định.

Bahrain chỉ trích Iran Theo Al Jazeera chiều 10-6, quân đội Bahrain tuyên bố trên X rằng Tehran “tiếp tục cách tiếp cận thù địch có hệ thống thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào dân thường”. "Bộ Tư lệnh tối cao khẳng định tất cả vũ khí và đơn vị của mình đều ở trạng thái sẵn sàng cao nhất và hoàn toàn chuẩn bị cho việc phòng thủ để bảo vệ vương quốc" - bản thông cáo viết. Quân đội kêu gọi công chúng “thận trọng” và tránh tiếp cận hoặc chạm vào “bất kỳ vật thể khả nghi nào còn sót lại từ cuộc tấn công tàn bạo của Iran và báo cáo ngay lập tức”.



