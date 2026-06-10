Chiến sự Trung Đông ngày 10-6: Iran tung "nắm đấm sắt" vào căn cứ Mỹ, lại nổ ở Hormuz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 10-6: Iran tung "nắm đấm sắt" vào căn cứ Mỹ, lại nổ ở Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Iran tái khẳng định lực lượng vũ trang của họ sẽ "không do dự" bảo vệ đất nước và hành động nhắm vào các căn cứ Mỹ vừa rồi là ví dụ.

Hãng tin Mehr của Iran hôm 10-6 đã tung đoạn video phóng tên lửa. Theo hãng tin này, đó là những quả tên lửa đã được phóng vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Đoạn clip cũng bao gồm tuyên bố bằng tiếng Ba Tư: "Những nắm đấm sắt này (ám chỉ tên lửa) sẽ được phóng về phía các người bằng sức mạnh tối thượng, cho đến khi tiêu diệt sạch từng kẻ một và trục xuất các người ra khỏi khu vực."

Đoạn video mà quân đội Iran cho biết là ghi lại cảnh phóng tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông - CLIP: MEHR

Trong khi đó, theo Al Jazeera đưa tin vào chiều cùng ngày, tiếng nổ tiếp tục vang lên ở đảo Qeshm của Iran, hòn đảo đóng vai trò tiền đồn ngay khu vực eo biển Hormuz.

Hiện vẫn chưa rõ bản chất của vụ nổ.

Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Mỹ đang "phá hoại" tiến trình ngoại giao thông qua "những thông điệp mâu thuẫn, sự thay đổi thường xuyên về lập trường và yêu cầu, cũng như việc liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn".

Chiến sự Trung Đông ngày 10-6: Iran tung clip phóng "nắm đấm sắt" vào căn cứ Mỹ, lại nổ ở Hormuz - Ảnh 1.

Tên lửa Iran được khai hỏa trong một hình ảnh được công bố hôm 10-6 - Ảnh: MEHR

Ông Baghaei cho rằng ngoại giao không diễn ra trong "khoảng không" và để thúc đẩy các cuộc đàm phán, cần có "các điều kiện thuận lợi tối thiểu để tiến hành ngoại giao một cách hiệu quả".

Nhà ngoại giao Iran cũng cáo buộc Israel đang phá hoại tiến trình này thông qua việc liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, đồng thời nhấn mạnh "bất kỳ tiến trình ngoại giao nào cũng bị tổn hại bởi việc sử dụng vũ lực và các hành động bất hợp pháp".

"Ngoại giao và chiến trường không phải là hai vấn đề tách biệt. Cả hai cùng đóng vai trò là công cụ để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của Iran" - ông tiếp lời.

Ông Baghaei nói thêm các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait, Bahrain và Jordan, với mục tiêu là các căn cứ Mỹ, chứng minh rằng quân đội nước này không hề do dự khi bảo vệ đất nước. "Bất cứ khi nào cần thiết, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đáp trả kẻ thù bằng sức mạnh và quyết tâm" - ông khẳng định.

Bahrain chỉ trích Iran

Theo Al Jazeera chiều 10-6, quân đội Bahrain tuyên bố trên X rằng Tehran “tiếp tục cách tiếp cận thù địch có hệ thống thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào dân thường”.

"Bộ Tư lệnh tối cao khẳng định tất cả vũ khí và đơn vị của mình đều ở trạng thái sẵn sàng cao nhất và hoàn toàn chuẩn bị cho việc phòng thủ để bảo vệ vương quốc" - bản thông cáo viết.

Quân đội kêu gọi công chúng “thận trọng” và tránh tiếp cận hoặc chạm vào “bất kỳ vật thể khả nghi nào còn sót lại từ cuộc tấn công tàn bạo của Iran và báo cáo ngay lập tức”.


Tin liên quan

Iran tấn công Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, Mỹ tuyên bố tập kích loạt mục tiêu ở Iran

Iran tấn công Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, Mỹ tuyên bố tập kích loạt mục tiêu ở Iran

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) ngày 10-6 cho biết các lực lượng Mỹ hiện đã "hoàn tất các cuộc không kích tự vệ nhằm vào Iran".

Mỹ "trút" không kích đáp trả vụ rơi trực thăng Apache, Iran cảnh báo gắt

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo Mỹ rời khỏi khu vực nếu muốn an toàn sau vụ trực thăng của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz.

Điểm nóng xung đột ngày 10-6: Iran tấn công Israel bằng tên lửa siêu nhanh

(NLĐO) - Tên lửa siêu thanh Khyber Shekan, có tốc độ bổ nhào lên đến Mach 9, đã được Iran sử dụng để tấn công Israel trong chiến dịch mới nhất.

tên lửa Trung Đông Iran Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo