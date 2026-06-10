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Quốc tế

Mỹ "trút" không kích đáp trả vụ rơi trực thăng Apache, Iran cảnh báo gắt

Xuân Mai

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo Mỹ rời khỏi khu vực nếu muốn an toàn sau vụ trực thăng của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã lên tiếng trên mạng xã hội X hôm 10-6 sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích đáp trả vụ rơi trực thăng.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz trước khi thông báo rằng làn sóng tấn công của Mỹ ở miền Nam đã "lắng xuống".

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Một chiếc trực thăng Apache AH-64. Ảnh: US Army

Phía Mỹ cũng tuyên bố đã tiến hành không kích vào Iran nhằm đáp trả sự việc mà họ cáo buộc là một chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ bị bắn rơi gần eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh không kích tự vệ. CENTCOM tuyên bố trên nền tảng X: "Chiến dịch này là đòn đáp trả tương xứng trước hành động gây hấn vô cớ của Iran".

Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin hòn đảo chiến lược Qeshm nằm ở đoạn hẹp nhất của eo biển Hormuz, nơi đặt một căn cứ quân sự và một trạm trung chuyển dầu mỏ trọng yếu, bị nhắm mục tiêu. Các cuộc không kích cũng được ghi nhận ở nhiều khu vực khác thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran.

Trong khi đó, kênh Al Jazeera dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của Iran khẳng định "không hề có cuộc tấn công có chủ đích nào" nhằm vào chiếc trực thăng của Mỹ. 

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi viết trên X rằng các lực lượng Mỹ hoạt động gần lãnh thổ Iran thường trực đối mặt với nguy hiểm do chính sai sót của con người, những tai nạn thông thường, hoặc nguy cơ bị trúng đạn lạc.

Ngay sau các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ, ông Araghchi cảnh báo Iran "sẽ đáp trả thích đáng mọi cuộc tấn công hay mối đe dọa".

Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định chính quyền Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ giành "chiến thắng toàn diện" chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

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