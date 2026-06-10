Iran nã tên lửa vào căn cứ chứa F-35 của Mỹ, mở rộng tấn công ở Jordan, Kuwait, Bahrain

Theo thông báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cơ quan này đã tiến hành không kích vào 21 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân và hải quân khắp khu vực.

Hãng tin Anadolu dẫn tuyên bố của IRGC cho biết các tên lửa tầm xa đã phá hủy 4 mục tiêu lớn tại căn cứ Al-Azraq ở Jordan, bao gồm các nhà vòm chứa tiêm kích F-35 và một trung tâm chỉ huy, điều hành.

Kênh Al Jazeera bổ sung thông tin từ IRGC rằng đây là loại tên lửa tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn, và trận tập kích là đòn trả đũa hoàn chỉnh sau khi quân đội Mỹ tấn công miền Nam Iran trước đó vài giờ.

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên bầu trời huyện Jam, phía Nam tỉnh Bushehr.

IRGC công bố video phóng tên lửa kèm lời cảnh báo sẽ "nghiền nát và trục xuất" quân đội Mỹ khỏi khu vực. Clip: RT

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ trước đó đã hoàn tất các cuộc tấn công mà họ mô tả là để "tự vệ" nhắm vào các hệ thống phòng không và trạm radar của Iran gần eo biển Hormuz.

CENTCOM cho biết động thái này nhằm phản ứng trước việc một trực thăng Apache của quân đội nước này bị bắn rơi ở eo biển Hormuz ngày 9-6.

Chiến dịch không kích vừa qua của quân đội Mỹ kéo dài khoảng 4 giờ và kết thúc vào khoảng trước 21 giờ ngày 9-6 (giờ miền Đông Mỹ). Một quan chức Mỹ xác nhận có gần 20 mục tiêu của Iran đã bị đánh trúng.

Trước làn sóng tấn công của Iran, hệ thống phòng thủ của các quốc gia vùng Vịnh đã lập tức kích hoạt.

Kênh Al Jazeera dẫn tuyên bố từ quân đội Jordan xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ thành công 5 tên lửa phóng từ Iran hướng về khu vực al-Azraq thuộc tỉnh Zarqa. Các mảnh vỡ rơi xuống đất không gây thương vong về người hay thiệt hại về vật chất.

Tại Kuwait, quân đội nước này xác nhận các hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều mục tiêu bay "thù địch", sau khi IRGC tuyên bố tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào căn cứ Ali Al Salem tại Kuwait.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động không kích đã được kích hoạt hai lần trên phạm vi toàn quốc trong vòng một giờ. Nhà chức trách yêu cầu người dân giữ bình tĩnh và khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau khi phía Iran thông báo mục tiêu tấn công tiếp theo là Hạm đội 5 của Mỹ đặt tại Bahrain.

Cận cảnh đòn tấn công được cho là của lực lượng Iran vào căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. Clip: RT.

IRGC cảnh báo lực lượng của họ đã sẵn sàng đưa ra phản ứng "mạnh mẽ và dứt khoát" đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào, đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của các căn cứ Mỹ.

Theo kênh CNN, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Mỹ và coi đây là hành vi "vi phạm rõ ràng" chủ quyền quốc gia.

Cơ quan này cho biết quân đội Iran đã "gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ và tài sản của Mỹ", đồng thời sẵn sàng nhắm mục tiêu vào bất kỳ nơi nào khơi mào các đòn đánh.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cũng đã khẩn trương điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau vụ việc.

Báo The Guardian cho biết phía Tehran đã nhắc nhở các nước láng giềng vùng Vịnh, đặc biệt là các quốc gia dọc bờ Nam vịnh Ba Tư, có "trách nhiệm pháp lý và đạo đức" trong việc cấm Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ hoặc cơ sở vật chất để chống lại Iran.