Chiến sự Trung Đông ngày 19-4: Mỹ phá mìn ở Hormuz, Iran bắt hàng chục gián điệp

Khi chiến sự Trung Đông bước sang ngày 51 hôm 19-4, tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết quân đội Mỹ sử dụng kết hợp "khả năng có người lái và không người lái trong chiến dịch rà phá thủy lôi" ở eo biển Hormuz.

Eo biển vẫn nóng

Các nhà phân tích quân sự nói rằng quân đội Mỹ có thể nhanh chóng tiến hành quét sơ bộ tìm thủy lôi trong eo biển. Sau khi phát hiện bất kỳ vật liệu nổ nào, các robot trên biển có thể được cử đến để phá hủy chúng.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã buộc 23 tàu phải quay đầu khi tiến gần eo biển Hormuz kể từ khi áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran hôm 13-4. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận vẫn đang duy trì lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng và vùng ven biển của Iran.

Trong khi đó, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa tuyến hàng hải huyết mạch này cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo mọi nỗ lực đi qua Hormuz mà không được phép của Iran "sẽ bị coi là hành động tiếp tay cho kẻ thù và các tàu vi phạm sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công".

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 18-4 khẳng định lực lượng hải quân của Iran sẵn sàng giáng đòn chí mạng lên kẻ thù.

Không nhượng bộ về hạt nhân

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã trở về Pakistan hôm 18-4 sau chuyến thăm Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai dự kiến giữa Mỹ và Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn "rất xa vời" dù các cuộc đàm phán đã có chút tiến triển. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 22-4 trừ khi hai bên đồng ý gia hạn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Wana News Agency

Về phía Mỹ, ông Donald Trump cáo buộc Iran đang "giở trò" với các động thái gần đây ở eo biển Hormuz. Trả lời báo chí tại Nhà Trắng, ông cho biết các bên có cuộc đàm phán tích cực nhưng cũng nhấn mạnh Washington vẫn giữ lập trường cứng rắn.

Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran không tìm kiếm xung đột và chỉ hành động tự vệ trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhấn mạnh cam kết của Iran đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Tổng thống Iran hôm 19-4 cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không có lý do gì để tước đoạt quyền hạt nhân của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Saeed Khatibzadeh đã bác bỏ những tuyên bố của ông Donald Trump về vấn đề uranium và tỏ ra thận trọng đối với các cuộc đàm phán tương lai.

Israel - Lebanon tiếp tục căng thẳng

Các lực lượng Israel tuyên bố họ đã thiết lập một "lằn ranh vàng" ở miền Nam Lebanon, tương tự như biện pháp quân sự áp dụng tại Gaza. Israel cũng bị cáo buộc vi phạm các điều khoản ngừng bắn với Lebanon.

Máy ủi quân đội Lebanon đang tái thiết một phần cây cầu bị phá hủy do cuộc không kích của Israel hôm 17-4. Ảnh: AP

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công hôm 18-4 khiến một binh sĩ Pháp thuộc Lực lượng Gìn giữ Hòa bình (UNIFIL) thiệt mạng tại Lebanon.

Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem cùng ngày cho biết thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày hiện tại với Israel không thể tiếp tục nếu cả hai bên không tuân thủ. Ông Qassem cũng yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon.