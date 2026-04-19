Quốc tế

Thừa nhận cay đắng của cựu quan chức Mỹ về “lực lượng bóng tối” của Iran

Cao Lực

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã “đánh bại hải quân Iran” bằng các đợt không kích mạnh mẽ kể từ cuối tháng 2.

Tuy nhiên, Tehran vẫn có thể đóng cửa eo biển Hormuz mà không cần lực lượng hải quân hùng hậu.

Nguyên nhân là trong một vùng nước hẹp và dày đặc tàu chở dầu như eo biển Hormuz, cuộc chiến chưa bao giờ thực sự xoay quanh các tàu lớn, mà là về chiến thuật "bầy đàn".

Iran sở hữu cái gọi là "hạm đội muỗi", gồm hàng ngàn tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ kết hợp với máy bay không người lái (UAV) và tên lửa ven biển.

Theo giới chuyên gia, những hạm đội này đang cho thấy Tehran vẫn có thể bóp nghẹt eo biển Hormuz ngay cả khi các cuộc không kích của Mỹ làm suy yếu phần lớn cơ sở hạ tầng quân sự của họ.

"Họ gọi đó là hạm đội muỗi vì chúng nhỏ và có thể đánh trúng mục tiêu. Nhưng như vậy cũng đủ để gây phiền toái và làm đối phương khó chịu. Với hàng ngàn chiếc hoạt động tại một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới, chỉ cần gây khó chịu thôi cũng đã đủ" – cựu quan chức Lầu Năm Góc Alex Plitsas nói với New York Post.

Tổng thống Donald Trump đầu tuần này thừa nhận mặc dù Mỹ đã phá hủy hạm đội truyền thống của Iran, các tàu nhỏ hơn phần lớn vẫn không bị tấn công.

"Những gì chúng tôi chưa đánh là một số lượng nhỏ cái mà họ gọi là tàu tấn công nhanh vì chúng tôi không coi đó là mối đe dọa lớn" – ông chủ Nhà Trắng khẳng định.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, chính những chiếc tàu "nhỏ" đó lại đang gây ra một vấn đề lớn.

Vì sao Mỹ gặp “vấn đề lớn” với “hạm đội muỗi” của Iran? - Ảnh 1.

"Hạm đội muỗi” của Iran gồm hàng ngàn tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong nhiều năm, Iran đã xây dựng hai lực lượng hải quân: một hạm đội truyền thống gồm tàu khu trục và tàu ngầm (hiện đã bị hư hại hoặc phá hủy phần lớn) và một lực lượng "bóng tối" được thiết kế đặc biệt cho không gian chật hẹp của vịnh Ba Tư - theo đánh giá của Hải quân Mỹ và Lầu Năm Góc.

Được kiểm soát bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), hạm đội thứ hai đang trở thành trung tâm, với ưu điểm là rẻ, dễ thay thế và được thiết kế để áp đảo mực tiêu bằng số lượng.

Hạm đội này bao gồm hàng ngàn tàu nhỏ tốc độ cao, được trang bị súng máy, rốc-két và trong một số trường hợp là tên lửa chống hạm hoặc thiết bị rải mìn, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ.

Với vận tốc tối đa 185 km/giờ, những tàu này rất khó bị tiêu diệt do kích thước nhỏ, tính cơ động cao và số lượng lớn.

"Chúng tôi đã ném bom họ cực kỳ dữ dội…80%-90% tên lửa, cơ sở công nghiệp, UAV, mọi thứ. Vậy mà hôm nay, Iran vẫn có thể thách thức Mỹ, tấn công 3 con tàu và khiến các chủ tàu không dám đi qua eo biển" – ông Plitsas nói.

Trong chiến tranh hải quân hiện đại, ông Plitsas cho rằng các lực lượng không cần kiểm soát hoàn toàn vùng biển, mà chỉ chỉ cần khiến nó trở nên quá nguy hiểm để đi qua, đặc biệt là ở các điểm nghẽn hẹp.

Hỏa lực Iran vẫn đáng gờm dù bị Mỹ - Israel dội bom ác liệt

(NLĐO) - Tình báo Mỹ lưu ý bất kỳ đánh giá nào cho rằng năng lực tấn công của Iran đã bị triệt tiêu hoàn toàn đều có thể là quá sớm.

Cuộc họp “giờ G” của ông Donald Trump về khủng hoảng eo biển Hormuz

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ sáng 18-4 (giờ Mỹ) triệu tập cuộc họp tại Phòng Tình huống về khủng hoảng tại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.

Mỹ tuyên bố sẽ bắt giữ tàu liên quan đến Iran

(NLĐO) - Kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ được đưa ra lúc căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, mà đỉnh điểm là các vụ tấn công tàu thuyền sáng ngày 18-4.

