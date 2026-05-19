Chiến sự Trung Đông ngày 19-5: Tướng Iran phản pháo ông Donald Trump, thủ tướng Israel lại ra tòa

Theo Mehr hôm 19-5, tướng Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cựu chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã chế giễu "cách tiếp cận thiếu nhất quán của Washington" trong bài đăng mới trên X.

Ông Rezaei viết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công quân sự rồi tự mình hủy bỏ, với hy vọng hão huyền là buộc người dân và các quan chức Iran phải đầu hàng!”

Vị tướng này cũng tuyên bố "nắm đấm sắt của lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran và dân tộc Iran kiên cường sẽ buộc Mỹ phải rút lui".

Tướng Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cựu chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Ảnh: MEHR

Các phát ngôn này được ông Rezaei đưa ra sau khi ông Donald Trump tuyên bố hoãn cuộc tấn công quân sự quy mô lớn - theo kế hoạch là ngày 19-5 - nhằm vào Iran.

Song song đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh "không nên lặp lại sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm", đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang Iran "đã chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây, luôn sẵn sàng hành động".

Tướng Abdollahi cũng cam kết sẽ đáp trả các hành động tấn công mới của đối phương một cách “nhanh chóng, quyết đoán, mạnh mẽ và với quy mô lớn”.

Bất chấp các tuyên bố cứng rắn, Mỹ và Iran vẫn tiếp tục trao đổi các khung đề xuất về một thỏa thuận hòa bình thông qua các nhà trung gian Pakistan.

Bản đề xuất mới nhất mà Iran gửi Mỹ vừa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trình bày trước Quốc hội Iran, theo Al Jazeera.

Theo IRNA, dề xuất của Iran nhằm chấm dứt xung đột bao gồm việc nước này khẳng định quyền làm giàu uranium và các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình, chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận - kể cả Lebanon, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Đề xuất này cũng yêu cầu Mỹ trả lại tài sản bị đóng băng của Iran, bồi thường thiệt hại trong đợt xung đột mới nhất để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương...

Đặc biệt, bản đề xuất này cũng yêu cầu rút quân Mỹ khỏi các khu vực xung quanh Iran.