Chiến sự Trung Đông ngày 19-5: Tướng Iran phản pháo ông Donald Trump, thủ tướng Israel lại ra tòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 19-5: Tướng Iran phản pháo ông Donald Trump, thủ tướng Israel lại ra tòa

(NLĐO) - Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran đã đáp trả tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Iran sẽ buộc Mỹ phải rút lui.

Theo Mehr hôm 19-5, tướng Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cựu chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã chế giễu "cách tiếp cận thiếu nhất quán của Washington" trong bài đăng mới trên X.

Ông Rezaei viết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công quân sự rồi tự mình hủy bỏ, với hy vọng hão huyền là buộc người dân và các quan chức Iran phải đầu hàng!”

Vị tướng này cũng tuyên bố "nắm đấm sắt của lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran và dân tộc Iran kiên cường sẽ buộc Mỹ phải rút lui".

Chiến sự Trung Đông ngày 19-5: Tướng Iran phản pháo ông Donald Trump, yêu cầu của Tehran được hé lộ - Ảnh 1.

Tướng Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cựu chỉ huy trưởng Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Ảnh: MEHR

Các phát ngôn này được ông Rezaei đưa ra sau khi ông Donald Trump tuyên bố hoãn cuộc tấn công quân sự quy mô lớn - theo kế hoạch là ngày 19-5 - nhằm vào Iran.

Song song đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh "không nên lặp lại sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm", đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang Iran "đã chuẩn bị kỹ lưỡng và mạnh mẽ hơn trước đây, luôn sẵn sàng hành động".

Tướng Abdollahi cũng cam kết sẽ đáp trả các hành động tấn công mới của đối phương một cách “nhanh chóng, quyết đoán, mạnh mẽ và với quy mô lớn”.

Bất chấp các tuyên bố cứng rắn, Mỹ và Iran vẫn tiếp tục trao đổi các khung đề xuất về một thỏa thuận hòa bình thông qua các nhà trung gian Pakistan.

Bản đề xuất mới nhất mà Iran gửi Mỹ vừa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trình bày trước Quốc hội Iran, theo Al Jazeera.

Theo IRNA, dề xuất của Iran nhằm chấm dứt xung đột bao gồm việc nước này khẳng định quyền làm giàu uranium và các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình, chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận - kể cả Lebanon, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Đề xuất này cũng yêu cầu Mỹ trả lại tài sản bị đóng băng của Iran, bồi thường thiệt hại trong đợt xung đột mới nhất để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương...

Đặc biệt, bản đề xuất này cũng yêu cầu rút quân Mỹ khỏi các khu vực xung quanh Iran.

Thủ tướng Israel ra tòa lần thứ 88

Theo Al Jazeera đưa tin hôm 19-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận ở Tel Aviv để trả lời các cáo buộc tham nhũng, đánh dấu lần xuất hiện thứ 88 của ông trước phiên tòa này.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết các thẩm phán đã chấp thuận rút ngắn phiên tòa vì "lịch trình an ninh và chính trị" của ông Netanyahu nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Netanyahu phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, hối lộ và vi phạm lòng tin trong ba vụ án với cáo trạng được đệ trình vào tháng 11-2019.

Kể từ khi phiên tòa xét xử ông bắt đầu vào năm 2020, ông Netanyahu đã không nhận tội, mô tả các cáo buộc là một "chiến dịch chính trị" nhằm lật đổ ông.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ hoãn tấn công Iran, lộ diện văn bản đàm phán 14 điểm của Tehran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “hoãn” kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19-5 theo đề nghị từ lãnh đạo các nước Qatar, Ả Rập Saudi và UAE.

Điểm nóng xung đột ngày 19-5: Những “quân bài” đáng gờm trong tay Iran

(NLĐO) - Iran vẫn đủ năng lực tên lửa để tiếp tục chiến đấu nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định nối lại giao tranh, theo đánh giá của tình báo Mỹ và NATO.

Tướng Iran đe dọa "nghiền nát" Mỹ, chỉ trích Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Ông Donald Trump đăng tải một số hình ảnh và video được tạo bằng AI, trong đó mô tả các máy bay và tàu chiến Mỹ phá hủy máy bay và tàu Iran.

Donald Trump đàm phán Trung Đông Israel Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo