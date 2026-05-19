Quốc tế

Tổng thống Mỹ hoãn tấn công Iran, lộ diện văn bản đàm phán 14 điểm của Tehran

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “hoãn” kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19-5 theo đề nghị từ lãnh đạo các nước Qatar, Ả Rập Saudi và UAE.

Theo đài CNN, quyết định này được đưa ra hôm 18-5, khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự ở Iran đang ngày càng khả quan.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết đã chỉ thị các quan chức Mỹ "chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran bất cứ lúc nào" nếu không đạt được thỏa thuận.

Ông cũng chỉ ra sự lạc quan của các nhà lãnh đạo khu vực về triển vọng của một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông.

CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ: "Thỏa thuận này, điều quan trọng nhất, sẽ bao gồm việc IRAN KHÔNG ĐƯỢC SỞ HỮU VŨ KHÍ HẠT NHÂN".

Sau đó tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump chia sẻ với báo giới rằng tình hình lần này "hơi khác một chút" so với những lần thỏa thuận hụt trước đây. Ông đánh giá đây là một bước tiến rất tích cực nhưng vẫn cần chờ xem kết quả thực tế.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết các quốc gia vùng Vịnh gồm Ả Rập Saudi, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một số nước khác đã nhờ ông lùi lịch tấn công Iran lại vài ngày vì họ tin rằng các bên sắp sửa đạt được một thỏa thuận.

Ông Donald Trump để ngỏ khả năng thời gian tạm hoãn có thể kéo dài hơn dự kiến.

Tổng thống Donald Trump hoãn tấn công Iran, lộ diện văn bản đàm phán 14 điểm của Tehran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng vào ngày 15-5. Ảnh: AP

Bên cạnh việc tái khẳng định "lằn ranh đỏ" về hạt nhân, ông Donald Trump cũng gợi ý rằng nếu các nước vùng Vịnh hài lòng với đề xuất hòa bình, Mỹ cũng sẽ đồng ý.

Ông chia sẻ thêm với đài CNN rằng các bên đang làm việc trực tiếp với nhau và có cơ hội lớn để dàn xếp ổn thỏa mà không cần đến giải pháp quân sự.

Tuy nhiên, tiến trình này vẫn gặp nhiều rào cản lớn. Dù trước đó Iran tuyên bố đã phản hồi một số lo ngại của Mỹ thông qua trung gian Pakistan, phía Mỹ đánh giá những nhượng bộ này là chưa đủ để làm thay đổi lập trường của ông Donald Trump.

Các bất đồng về việc làm giàu hạt nhân và yêu cầu Iran giao nộp kho dự trữ uranium cấp độ vũ khí vẫn là trọng tâm bế tắc.

Về phía Iran, nước này khẳng định đàm phán ở giai đoạn hiện nay chỉ tập trung vào việc chấm dứt chiến sự và các biện pháp xây dựng lòng tin từ phía Mỹ, còn các vấn đề khác như chương trình hạt nhân có thể thảo luận sau.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết Tehran đã gửi một văn bản sửa đổi gồm 14 điểm thông qua trung gian Pakistan để chuyển tới Mỹ, nhằm phản hồi lại một văn bản 14 điểm trước đó của Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, ngày 18-5 cũng xác nhận quá trình trao đổi thông tin qua Pakistan vẫn đang tiếp diễn.

Theo CNN, trước đó vào ngày 21-4, ông Donald Trump từng gia hạn lệnh ngừng bắn theo đề nghị của Pakistan để chờ một đề xuất thống nhất từ chính phủ Iran. Dù vậy, tổng thống Mỹ ngày càng thất vọng trước tiến độ trì trệ của các cuộc đàm phán.

Dự kiến đầu tuần này, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục họp với đội ngũ an ninh quốc gia để thảo luận về hướng đi tiếp theo.

Chiến sự Trung Đông ngày 18-5: Iran nói "đang đàm phán" gián tiếp, nhiều máy bay Mỹ đến Israel?

(NLĐO) - Iran cho biết họ "đang đàm phán" với Mỹ thông qua Pakistan, song song với việc đàm phán trực tiếp với Oman về eo biển Hormuz.

Tướng Iran đe dọa "nghiền nát" Mỹ, chỉ trích Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Ông Donald Trump đăng tải một số hình ảnh và video được tạo bằng AI, trong đó mô tả các máy bay và tàu chiến Mỹ phá hủy máy bay và tàu Iran.

Mỹ ra 5 điều kiện trong đàm phán với Iran

(NLĐO) - Mỹ yêu cầu Iran giao nộp 400 kg uranium làm giàu như một phần của cuộc đàm phán.

