Rộ tin Iran muốn chuyển giao kho dự trữ hạt nhân cho Nga

Đài truyền hình Al Hadath của Ả Rập Saudi vừa cho biết họ đã tiếp cận được một tài liệu bị rò rỉ lên quan đề xuất hòa bình mới mà Iran gửi đến Mỹ thông qua Pakistan. Trong đó, Iran được cho là sẵn sàng bàn giao kho uranium được làm giàu cao cho Nga.

Cụ thể hơn, Iran được cho là sẵn sàng "đóng băng" chương trình hạt nhân trong một thời gian dài, nhưng chỉ với điều kiện là uranium được làm giàu cao của nước này sẽ được chuyển giao cho Nga thay vì Mỹ.

Tehran vẫn loại trừ khả năng dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình.

Khu phức hợp hạt nhân Natanz ở Iran trong bức ảnh vệ tinh ngày 7-3 - Ảnh: VANTOR/AP

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%.

Uranium được làm giàu từ 20% trở lên được gọi là "làm giàu cao"; trong khi uranium làm giàu đến mốc 90% sẽ đạt "cấp độ vũ khí".

Moscow đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ chấm dứt xung đột ở Iran, đặc biệt là bằng cách tiếp nhận kho dự trữ uranium được làm giàu cao của nước này.

“Chúng tôi không chỉ đưa ra đề nghị như vậy; chúng tôi đã từng thực hiện nó một lần trước đây, vào năm 2015. Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, và điều đó không phải là không có lý do” - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với giới truyền thông hồi đầu tháng này.