Quốc tế

Rộ tin Iran muốn chuyển giao kho dự trữ hạt nhân cho Nga

Anh Thư

(NLĐO) - Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%.

Đài truyền hình Al Hadath của Ả Rập Saudi vừa cho biết họ đã tiếp cận được một tài liệu bị rò rỉ lên quan đề xuất hòa bình mới mà Iran gửi đến Mỹ thông qua Pakistan. Trong đó, Iran được cho là sẵn sàng bàn giao kho uranium được làm giàu cao cho Nga.

Cụ thể hơn, Iran được cho là sẵn sàng "đóng băng" chương trình hạt nhân trong một thời gian dài, nhưng chỉ với điều kiện là uranium được làm giàu cao của nước này sẽ được chuyển giao cho Nga thay vì Mỹ.

Tehran vẫn loại trừ khả năng dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình.

Rộ tin Iran muốn chuyển vật liệu hạt nhân cho Nga, lập cơ quan đặc biệt về Hormuz - Ảnh 1.

Khu phức hợp hạt nhân Natanz ở Iran trong bức ảnh vệ tinh ngày 7-3 - Ảnh: VANTOR/AP

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%. 

Uranium được làm giàu từ 20% trở lên được gọi là "làm giàu cao"; trong khi uranium làm giàu đến mốc 90% sẽ đạt "cấp độ vũ khí".

Moscow đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ chấm dứt xung đột ở Iran, đặc biệt là bằng cách tiếp nhận kho dự trữ uranium được làm giàu cao của nước này.

“Chúng tôi không chỉ đưa ra đề nghị như vậy; chúng tôi đã từng thực hiện nó một lần trước đây, vào năm 2015. Iran hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, và điều đó không phải là không có lý do” - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với giới truyền thông hồi đầu tháng này.

Iran thành lập cơ quan quản lý Hormuz

Iran đã tuyên bố thành lập Cơ quan Quản lý các vấn đề eo biển vùng vịnh Ba Tư (PGSA), với nhiệm vụ giám sát các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz, theo Tasnim.

Thông báo được đưa ra hôm 18-5, thông qua tài khoản chính thức của cơ quan này trên mạng xã hội X.

Song song đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 18-5 tuyên bố trên X rằng Mỹ một lần nữa gia hạn miễn trừ trừng phạt cho phép vận chuyển, bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được chất lên tàu chở dầu.

Lệnh miễn trừ lần này có thời hạn là 30 ngày. Mỹ đã 2 lần thực hiện động thái tương tự, với 2 đợt miễn trừ trước đó đã hết hạn vào các ngày 11-4 và 16-5.

Ông Bessent giải thích rằng lệnh miễn trừ mới này nhằm mục đích cho phép "các quốc gia dễ bị tổn thương nhất" tạm thời tiếp cận dầu của Nga "hiện bị mắc kẹt trên biển", đồng thời mang lại sự linh hoạt bổ sung để giúp ổn định thị trường dầu thô.

Tổng thống Mỹ hoãn tấn công Iran, lộ diện văn bản đàm phán 14 điểm của Tehran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "hoãn" kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19-5 theo đề nghị từ lãnh đạo các nước Qatar, Ả Rập Saudi và UAE.

