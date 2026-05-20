Chiến sự Trung Đông ngày 20-5: Iran đe dọa đẩy xung đột lan khỏi khu vực, 3 tàu chở dầu vượt Hormuz

Theo Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) hôm 20-5 tuyên bố Mỹ và Israel đã "không rút kinh nghiệm từ những thất bại chiến lược liên tiếp", đồng thời cảnh báo rằng Iran vẫn chưa sử dụng tất cả khả năng khi chống lại đối phương.
“Nhưng giờ đây, nếu hành động gây hấn chống lại Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực đã được cảnh báo trước đó lần này sẽ lan rộng ra ngoài khu vực, và những đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ đẩy các người vào cảnh diệt vong, ở những nơi các người không thể tưởng tượng nổi” - IRGC đe dọa
Bản tuyên bố cũng khẳng định: “Chúng tôi là những chiến binh, và các người sẽ thấy sức mạnh của chúng tôi trên chiến trường, chứ không phải trong những tuyên bố suông và những trang giấy ảo”.
Theo IRGC, tuyên bố này nhằm đáp trả những lời đe dọa mới nhất từ phía Mỹ.
Cũng vào ngày 20-5, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo việc trở lại chiến trường sẽ mang đến "những bất ngờ lớn hơn nhiều" cho Mỹ, đồng thời tuyên bố Mỹ đã mất hàng chục máy bay trị giá hàng tỉ USD - bao gồm cà F-35 - trong cuộc đối đầu với Iran, theo hãng tin Mehr.
Phát biểu này được đưa ra sau nhiều tuyên bố liên tiếp của quân đội Iran rằng họ thề sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc ông đã dự định tấn công Iran lần nữa vào ngày 19-5 nhưng đã hoãn vào giờ chót.
3 tàu chở dầu Hàn Quốc và Trung Quốc vượt Hormuz
Theo Yonhap, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun hôm 20-5 đã xác nhận một tàu chở dầu của nước này đã an toàn đi qua eo biển Hormuz trong ngày, sau các cuộc tham vấn giữa Seoul và Iran.
Ông Cho cho biết con tàu này bắt đầu vượt eo biển từ hôm 19-5, di chuyển thận trọng, mang theo 2 triệu thùng dầu thô.
Đây là một trong 26 tàu của Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn ở eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng nổ.
Trước đó, một tàu thương mại mang tên HMM Namu của Hàn Quốc đã bị tấn công ở khu vực này ngày 4-5. Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra sắp hoàn tất. Công ty vận hành tàu HMM Co. đã cung cấp đoạn phim từ camera an ninh cho nhà chức trách nhưng phản đối việc công khai đoạn phim này.
Ông Cho cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Iran rằng Iran cũng nên hợp tác với Hàn Quốc để tiến hành cuộc điều tra chính xác.
Trong khi đó, hãng tin Mehr cho biết 2 siêu tàu chở dầu của Trung Quốc, chở 4 triệu thùng dầu thô từ Iraq, đã rời eo biển Hormuz vào cùng ngày sau hơn 2 tháng chờ đợi ở vịnh Ba Tư - theo dữ liệu vận chuyển trên LSEG và Kpler.
Một trong 2 là siêu tàu chở dầu mang cờ Trung Quốc Yuan Gui Yang, bốc dỡ 2 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq vào ngày 27-2, chỉ một ngày trước khi xung đột bùng nổ.
