Điểm nóng xung đột ngày 20-5: Iran "tất tay" với vũ khí bất đối xứng?

Cáp ngầm dưới eo biển Hormuz

Hôm 15-5, truyền thông liên quan quân đội Iran kêu gọi Tehran áp phí sử dụng đối với các tuyến cáp ngầm chạy qua eo biển Hormuz.

Theo hãng Tasnim, điều này sẽ củng cố quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến hàng hải quan trọng này, đồng thời có thể mang về hàng tỉ USD và tạo thêm đòn bẩy với phương Tây.

Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) của Liên Hiệp Quốc, các tuyến cáp này truyền tải khoảng 99% lưu lượng internet toàn cầu. Chúng cũng đảm nhiệm việc truyền tải viễn thông và điện năng giữa các quốc gia, đóng vai trò thiết yếu đối với dịch vụ đám mây và liên lạc trực tuyến.

"Cáp bị hư hại sẽ khiến internet chậm đi hoặc mất kết nối, làm gián đoạn thương mại điện tử, chậm giao dịch tài chính… kéo theo hậu quả kinh tế từ tất cả những gián đoạn đó" - nhà phân tích địa chính trị và năng lượng Masha Kotkin nhận định.

Các tay súng Houthi lên tàu chở hàng treo cờ Liberia trên Biển Đỏ ngoài khơi Yemen vào tháng 7-2025. Ảnh: EPA/Shutterstock

Các lực lượng ủy nhiệm



Ở những nơi khác trong khu vực, việc nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon tái vũ trang thành công dường như đã khiến quân đội Israel bất ngờ, sau khi nhóm này tiến hành các cuộc tấn công đáp trả chiến dịch không kích Mỹ-Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Dù hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào giữa tháng 4, cả Israel lẫn Hezbollah đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận, trong khi Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích gây thiệt hại tại Beirut và miền nam Lebanon.

Hiện chưa rõ cuộc chiến gần đây đã gây tổn thất tới mức nào cho năng lực quân sự của Hezbollah, nhưng nhiều ngôi làng ở miền Nam Lebanon và các tòa nhà ở Beirut đã bị san phẳng bởi các cuộc không kích của Israel.

Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen tương đối im tiếng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nhóm này có thể được sử dụng để gây rối tại eo biển Bab el-Mandeb - tuyến vận tải quan trọng khác của thương mại toàn cầu, đặc biệt là năng lượng.

Tấn công mạng

Không chỉ quân sự và viễn thông bị đe dọa. Các cơ quan an ninh cũng cảnh báo về nguy cơ tấn công mạng từ các nhóm liên quan Iran.

"Các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống nước sạch và xử lý nước thải trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng và khả năng chống chịu của xã hội" – ông Jeffrey Hall, một lãnh đạo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), khẳng định.

Iran trước đây từng bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng, bao gồm vụ mất điện ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015 và nhiều vụ tấn công nhằm vào các trang web chính phủ Israel năm 2022.

Trong khi đó, Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào nước này.