Quốc tế

Mỹ tăng cường trừng phạt, ép Iran nhượng bộ

Xuân Mai

(NLĐO) - Các động thái trừng phạt được Mỹ đưa ra giữa lúc có thông tin Washington bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran.

Mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên sàn giao dịch tiền tệ của Iran cùng 19 tàu bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho Iran.

Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép kinh tế đủ lớn buộc Tehran phải nhượng bộ trước các điều kiện chấm dứt xung đột của Mỹ.

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió: Hormuz khó bề trở lại như trước - Ảnh 2.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Rafael Peralta chặn tàu M/T Stream trên đường đến cảng của Iran ngày 26-4 Ảnh: CENTCOM

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19-5 công bố lệnh trừng phạt đối với Amin Exchange, một trung tâm giao dịch tiền tệ lớn của Iran.

Washington cáo buộc Amin Exchange đã rửa tiền cho các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước bị trừng phạt của Iran thông qua một mạng lưới các công ty bình phong ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo trang The Hill, các hình phạt này cũng trực tiếp nhắm vào các công ty bình phong, cùng với một số chủ sở hữu trung tâm giao dịch và các gia đình bị cáo buộc là mắt xích trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Piggot cho biết bước đi trên "nhắm vào hệ thống tài chính ngầm và các hoạt động vận tải hàng hải bất hợp pháp, những công cụ cho phép Iran luân chuyển hàng tỉ USD mỗi năm từ việc bán dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu để trực tiếp hỗ trợ các chiến dịch quân sự của chính quyền này cùng các lực lượng ủy nhiệm trên khắp khu vực".

Ngoài ra, 19 tàu bị cáo buộc mang lại hàng trăm triệu USD doanh thu cho chính quyền Iran thông qua các chuyến hàng chở dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu ra nước ngoài cũng đối mặt lệnh trừng phạt.

Mỹ đã liên tục mở rộng lệnh trừng phạt đối với các thực thể của Iran và nước ngoài từ trước khi cuộc xung đột nổ ra vào đầu tháng 2. Mục tiêu của Washington là bóp nghẹt các nguồn thu nhập chính của Tehran, bao gồm cả doanh thu bán dầu và nền tảng công nghiệp quốc phòng.

Các động thái trừng phạt mới được đưa ra giữa lúc có thông tin Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran. Đề xuất này bao gồm các yêu cầu chấm dứt mọi hành động thù địch nhằm vào Iran và lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon, bồi thường chiến tranh và rút quân đội Mỹ khỏi các khu vực lân cận.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, phía Iran cũng muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải tỏa hàng tỉ USD trong các quỹ bị phong tỏa và chấm dứt lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz.

Điểm nóng xung đột ngày 20-5: Iran "tất tay" với vũ khí bất đối xứng?

