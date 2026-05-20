Quốc tế

Iran đe dọa thẳng máy bay quân sự Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO) – Iran sẵn sàng phá hủy thêm nhiều máy bay của Mỹ nếu Washington quyết định nối lại giao tranh.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X hôm 19-5: "Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi được xác nhận là lực lượng đầu tiên bắn hạ một chiếc F-35 vốn luôn được khen ngợi. Với những bài học kinh nghiệm và kiến thức thu được, việc quay lại chiến sự sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ hơn nữa".

Mỹ - Israel tạm gạch tên 2 quan chức Iran khỏi danh sách mục tiêu - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Ông Araghchi cũng nói rằng Quốc hội Mỹ thừa nhận mất mát hàng chục máy bay trị giá hàng tỉ USD. 

Ông đề cập đến một báo cáo từ Văn phòng Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố tuần trước, trong đó ước tính 42 máy bay cánh cố định hoặc cánh quay, bao gồm cả máy bay không người lái, đã bị phá hủy hoặc hư hỏng kể từ khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Iran hồi cuối tháng 2.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về diễn biến khu vực trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn, thiết lập hòa bình trong các cuộc xung đột khu vực và yêu cầu eo biển Hormuz được mở cửa ngay lập tức.

Ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải tăng cường áp lực quốc tế lên Israel, cáo buộc nước này muốn các cuộc xung đột trong khu vực tiếp diễn.

Kênh 12 hôm 19-5 đưa tin trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt được rất ít tiến triển, các nhà lãnh đạo Israel đang chuẩn bị tham gia cuộc tấn công tiềm tàng mới của Mỹ nhằm vào Iran.

Cùng lúc đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ám chỉ rằng sự kiên nhẫn của ông đang dần cạn kiệt. Trong những bình luận mới nhất hôm 19-5, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Tehran chỉ còn vài ngày để đi đến thỏa thuận. 

Kênh 12 dẫn lời các quan chức Israel nhận định trừ khi Iran đưa ra một đề xuất mang tính cải thiện đột phá nhằm chấm dứt chiến sự vĩnh viễn, một kịch bản mà họ cho là khó xảy ra, tổng thống Mỹ sẽ buộc phải dùng đến các biện pháp quân sự.

(NLĐO) - Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran đã đáp trả tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Iran sẽ buộc Mỹ phải rút lui.

Rộ tin Iran muốn chuyển giao kho dự trữ hạt nhân cho Nga

(NLĐO) - Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đang nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%.

Tổng thống Mỹ hoãn tấn công Iran, lộ diện văn bản đàm phán 14 điểm của Tehran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "hoãn" kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19-5 theo đề nghị từ lãnh đạo các nước Qatar, Ả Rập Saudi và UAE.

Donald Trump không kích Israel Iran eo biển Hormuz
