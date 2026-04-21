Chiến sự Trung Đông ngày 21-4: Iran còn "nhiều quân bài chưa lật", tướng Iran nhắc tổng thống Mỹ

Trong ngày 21-4, tức ngày thứ 53 của cuộc xung đột ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những thông điệp gay gắt.

Tại Islamabad - Pakistan, nơi thế giới hy vọng về một cuộc đàm phán hòa bình diễn ra trong ngày, vẫn chưa có phái đoàn nào xuất hiện.

Theo AP, chiều 21-4 đài truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin vẫn chưa có phái đoàn nào từ Iran lên đường đến Islamabad, trong khi phái đoàn Mỹ - dự kiến dẫn đầu bởi Phó Tổng thống JD Vance - vẫn chưa rõ đã lên đường như kế hoạch hay chưa.

Cả Nga và Trung Quốc đều lần lượt lên tiếng kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa, vì đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của cuộc xung đột. Trong khi đó, Pakistan vẫn đang tích cực làm cầu nối giữa Mỹ và Iran cũng như tăng cường an ninh ở Islamabad để chào đón các phái đoàn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn trong tối 21-4 theo giờ Mỹ, tương ứng sáng 22-4 theo giờ Việt Nam.

Một trạm kiểm soát ở Islamabad - Pakistan hôm 21-4, trong bối cảnh thành phố này tăng cường an ninh cho cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran - Ảnh: AP

Trong một tuyên bố được Tasnim trích dẫn vào cùng ngày, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran, khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả quyết đoán, ngay lập tức và tương xứng với bất kỳ mối đe dọa nào từ kẻ thù.

Song song đó, ông Abdollahi khẳng định Iran sẽ không cho phép xuyên tạc hoặc đưa ra những thông tin sai lệch về chiến trường, đặc biệt là về những diễn biến ở eo biển Hormuz, điều mà ông cáo buộc tổng thống Mỹ đã làm.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn đến Islamabad lần trước, cũng đe dọa: "Trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị tung ra những quân bài mới trên chiến trường”. Ông cũng khẳng định Tehran từ chối đàm phán dưới những lời đe dọa.

Tại Iran ngày 21-4, tình hình vẫn khá yên ắng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì. Iran đã mở cửa trở lại sân bay Imam Khomeini và Mehrabad ở tỉnh Tehran, nơi có thủ phủ là thủ đô Tehran, sau nhiều tuần đóng cửa do xung đột.

Tại vùng Vịnh, Qatar cũng cho phép các hãng hàng không nước ngoài hạ cánh tại sân bay chính của nước này một lần nữa sau thời gian tạm ngừng hoạt động, theo Al Jazeera.

Israel - Lebanon tiếp tục đàm phán Theo Al Jazeera, Washington đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon vào ngày 23-4, ngay cả khi lực lượng Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở miền Nam Lebanon. Ít nhất 6 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy trong các cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Song song đó, Israel đã yêu cầu chính phủ Lebanon giải giáp Hezbollah.