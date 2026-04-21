Điểm nóng xung đột ngày 21-4: Mỹ phong tỏa Hormuz, Iran lâm nguy?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 21-4: Mỹ phong tỏa Hormuz, Iran lâm nguy?

Phương Linh

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động thương mại, giáng đòn vào nền kinh tế mong manh của Iran.

Mặc dù Iran đã thích ứng với các lệnh trừng phạt và tiếp tục hoạt động trong suốt thời chiến, giới phân tích cho rằng việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ ảnh hưởng tiêu cực đáng kể cho nền kinh tế Iran.

Iran chủ yếu xuất khẩu dầu khí qua đường biển. Mặc dù chặn eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, Tehran vẫn tiếp tục vận chuyển các sản phẩm năng lượng của mình qua eo biển này. Hoạt động này chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo công ty Kpler, Iran bán 1,84 triệu và 1,71 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 3 và tháng 4, so với mức trung bình 1,68 triệu trong năm 2025. Nói cách khác, hoạt động của Iran qua eo biển đã tăng lên trong thời gian qua. 

Với ước tính trung bình 90 USD/thùng, Iran thu về 4,97 tỉ USD trong tháng 3 nhờ dầu mỏ. Con số này trong tháng 2 dừng ở mức 3,45 tỉ USD.

img

Tấm biển quảng cáo ở Tehran minh họa một bàn tay siết chặt eo biển Hormuz. Dòng chữ bằng tiếng Ba Tư ghi "Mãi mãi nằm trong tay Iran" và "Trump chẳng thể làm gì được". Ảnh: AP

Chuyên gia cho biết việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và eo biển Hormuz tác động trực tiếp lên khả năng xuất khẩu dầu thô của Iran, khi giao thông hàng hải không thể ở mức cũ.

Ông Frederic Schneider - chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu - cho rằng 6 tuần qua là thời kỳ nở rộ với Iran về doanh thu dầu mỏ, nhưng lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ thay đổi điều này. Theo cơ quan tình báo hàng hải Windward, tính đến ngày 13-4, tổng lượng dầu của Iran trên biển là khoảng 157,7 triệu thùng. Trong đó, 97,6% được vận chuyển đến Trung Quốc.

Ngoài dầu mỏ, hoạt động mua bán các mặt hàng khác của Iran cũng gặp khó khăn. Một số hàng hóa chuyển qua cảng gồm hóa dầu, nhựa và sản phẩm nông nghiệp, chủ yếu sang các nước như Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi đó, các nhóm hàng nhập khẩu chính gồm máy móc công nghiệp, thiết bị điện tử và thực phẩm, chủ yếu từ Trung Quốc, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Schneider cho biết giao thương phi dầu khí bị gián đoạn tổn hại đến doanh thu lẫn nguồn cung, dẫn tới tình trạng thiếu hụt trong nước trầm trọng hơn tại một nền kinh tế vốn đã chịu áp lực từ lệnh trừng phạt trước chiến sự.

“Câu hỏi đặt ra là liệu tình hình có buộc Iran nhún nhường hay quyết tâm leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, tôi cho rằng lệnh phong tỏa khó phát huy tác dụng hoàn toàn hoặc kéo dài lâu" - ông nói. 

Để giảm phụ thuộc các eo biển như eo biển Hormuz ở vùng Vịnh và eo biển Malacca ở Đông Nam Á, Iran và Trung Quốc đã phát triển một tuyến đường sắt.

Tận dụng các tuyến hiện có xuyên qua các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan, chuyến tàu chở hàng thương mại từ Trung Quốc đầu tiên đã đến Iran vào tháng 2-2016. 

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy dầu mỏ được vận chuyển bằng đường sắt từ Iran sang Trung Quốc.

Tàu Mỹ bắn thủng phòng máy, bắt tàu Iran, Tehran cảnh báo "rắn" (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Cuộc họp "giờ G" của ông Donald Trump về khủng hoảng eo biển Hormuz

Cuộc họp “giờ G” của ông Donald Trump về khủng hoảng eo biển Hormuz

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ sáng 18-4 (giờ Mỹ) triệu tập cuộc họp tại Phòng Tình huống về khủng hoảng tại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.

lệnh trừng phạt Iran eo biển Hormuz thương mại toàn cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo