Quốc tế

Sắp hết hạn ngừng bắn, ông Donald Trump nói Mỹ "đang hủy diệt Iran hoàn toàn"

Thu Hương

(NLĐO) - Nhiều nguồn tin tiết lộ Iran đang cân nhắc trở lại bàn đàm phán với Mỹ trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, sau nỗ lực trung gian "tích cực" từ Pakistan.

Tờ Independent ngày 21-4 đưa tin Iran đang "xem xét tích cực việc tham gia đàm phán hòa bình" với Mỹ. Một quan chức cấp cao của Tehran cho biết dù chưa có quyết định cuối cùng, sự thay đổi này xuất phát từ những nỗ lực hoà giải "tích cực" của Pakistan trong việc giải quyết vấn đề phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran từng từ chối đề xuất đối thoại trực tiếp lần hai của Mỹ, cáo buộc Washington "không nghiêm túc" theo đuổi ngoại giao. Tuy nhiên, tình hình chuyển biến sau khi Pakistan đóng vai trò trung gian để hạ nhiệt căng thẳng.

Iran cân nhắc đàm phán với Mỹ khi thời hạn ngừng bắn cận kề - Ảnh 1.

Lực lượng Mỹ tuần tra trên biển Ả Rập ngày 20-4. Ảnh: CENTCOM.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 20-4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển và tuyến đường vận tải của Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận.

Ông Donald Trump nhấn mạnh lệnh phong tỏa của Mỹ đang "hủy diệt Iran hoàn toàn" và tuyên bố: "Tôi sẽ không vội vàng ký một thỏa thuận tồi. Chúng tôi có thừa thời gian".

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo lệnh ngừng bắn hiện tại sẽ hết hiệu lực vào tối 22-4 (giờ địa phương). Ông Donald Trump cho rằng "rất khó có khả năng" gia hạn lệnh này nếu hai bên không đạt được thỏa thuận để chấm dứt chiến sự trước thời điểm trên.

Về phía phái đoàn Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán đến TP Islamabad - Pakistan vào ngày 21-4. Tuy nhiên, Washington xác nhận chuyến đi này chỉ diễn ra nếu phía Tehran đồng ý tham dự.

Vẫn chưa rõ liệu Iran có tham dự cuộc đàm phán hay không, khi mà Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này không chấp nhận thương lượng dưới những lời đe dọa. 

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nhấn mạnh về "sự mất lòng tin sâu sắc trong lịch sử" và tuyên bố người dân Iran sẽ không khuất phục trước vũ lực.

Căng thẳng giữa hai quốc gia đã leo thang trong nhiều tuần qua sau các đợt không kích từ Mỹ và Israel. 

Hiện tại, Mỹ thực hiện phong tỏa các cảng biển,  thậm chí đã bắt giữ một tàu hàng của Iran - hành động mà Tehran gọi là "hành vi cướp biển". 

Ở chiều ngược lại, việc Iran hạn chế quyền tiếp cận eo biển Hormuz đã khiến hoạt động vận tải dầu mỏ toàn cầu đình trệ, đẩy giá năng lượng lên cao.

Các vòng đàm phán trước đây đã rơi vào bế tắc do Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt làm giàu uranium và bàn giao kho dự trữ, trong khi phía Iran kiên quyết không đàm phán dưới áp lực và lệnh phong tỏa.

Đàm phán Mỹ - Iran gặp sức ép

Đàm phán Mỹ - Iran gặp sức ép

Căng thẳng leo thang trở lại ở Trung Đông sau khi Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu container Touska treo cờ Iran ở vịnh Oman hôm 19-4.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu triển khai hoàn thuế đối ứng

(NLĐO) - Các công ty có thể nộp đơn trực tuyến để được hoàn trả khoản thuế đối ứng mà họ đã đóng trước đó, cộng thêm lãi suất.

Điểm nóng xung đột ngày 21-4: Mỹ phong tỏa Hormuz, Iran nguy khốn?

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động thương mại, giáng đòn vào nền kinh tế mong manh của Iran.

Iran Pakistan ngừng bắn lệnh phong toả eo biển Hormuz Mỹ
