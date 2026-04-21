HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đàm phán Mỹ - Iran gặp sức ép

Anh Thư

Căng thẳng leo thang trở lại ở Trung Đông sau khi Mỹ nổ súng và bắt giữ tàu container Touska treo cờ Iran ở vịnh Oman hôm 19-4.

Cũng góp phần khiến tình hình thêm nóng là lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran từ chối thỏa thuận. Nhà lãnh đạo này cũng tuyên bố sẽ tiếp tục chặn tàu ra vào các cảng của Iran cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận toàn diện.

Theo CNBC, những diễn biến trên là lời nhắc nhở lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Washington và Tehran vẫn rất mong manh trong khi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột còn xa vời. Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn sẽ hết hạn ngày 21-4, các chuyên gia cho rằng diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Mỹ và Iran có gặp nhau để tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại thủ đô Islamabad - Pakistan hay không.

Đàm phán Mỹ - Iran gặp sức ép - Ảnh 1.

Tàu Touska treo cờ Iran bị Mỹ bắt giữ ở vịnh Oman hôm 19-4 Ảnh: CENTCOM

Theo AP, Pakistan đã tăng cường tiếp xúc ngoại giao với cả Mỹ và Iran với mục tiêu nối lại đàm phán trong ngày 21-4. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đã lên tiếng bác bỏ khả năng tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran chỉ trích Mỹ đã có "những yêu cầu quá đáng, kỳ vọng phi thực tế, sự thay đổi lập trường liên tục". Đồng thời, phía Iran cáo buộc ngược lại Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn bằng hành động phong tỏa hoạt động hàng hải của nước này.

Chuyên gia Alan Eyre từ Viện Trung Đông (Mỹ), cựu thành viên nhóm đàm phán thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran năm 2015, cảnh báo những điểm nóng mới nhất nói trên có nguy cơ đẩy xung đột leo thang thêm một nấc trong ngắn hạn. Theo ông Eyre, những khác biệt cốt lõi giữa Washington và Tehran sâu sắc hơn nhiều so với tình trạng bế tắc hiện tại. Mỹ thực chất không tập trung vào đàm phán theo đúng nghĩa mà đang chờ đợi sự nhượng bộ hoàn toàn từ phía Iran.

Chuyên gia này nói thêm rằng chừng nào đội ngũ đàm phán của Mỹ chưa từ bỏ quan niệm sai lầm rằng chiến thắng quân sự đồng nghĩa với ưu thế chiến lược, rất khó đạt được giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tóm lại, ông Eyre nhận định vẫn có khả năng vòng đàm phán mới tại Islamabad mang lại tín hiệu tích cực nhưng kịch bản dễ xảy ra hơn là các hành động thù địch quay trở lại.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo