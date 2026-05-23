Quốc tế

Iran đáp trả "gắt" sau khi rộ tin Mỹ sắp không kích lại

Tường Như

(NLĐO) - Washington được cho là chuẩn bị phương án quân sự mới, còn Tehran tuyên bố Mỹ phải chấp nhận các yêu cầu của Iran để tránh leo thang xung đột.

Ngày 23-5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik tuyên bố việc Washington không tôn trọng các quyền của Iran với tư cách một quốc gia sẽ chỉ dẫn đến "nhiều thất bại hơn" cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Trả lời hãng tin Tasnim, ông Talaei-Nik cho rằng "lối thoát duy nhất" cho điều mà Tehran gọi là "cuộc chiến áp đặt lần thứ ba" đối với Mỹ - Israel là đáp ứng các yêu cầu của người dân Iran, cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Quan chức quốc phòng Iran đồng thời nhấn mạnh ông Donald Trump cần cân nhắc những tổn thất và chi phí mà người dân Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế có thể phải gánh chịu nếu chiến sự tiếp tục kéo dài. 

Phát biểu này được xem là thông điệp cứng rắn mới nhất của Tehran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa tạo được đột phá sau nhiều tháng giao tranh.

Mỹ dự tính nối lại không kích, Iran cứng rắn đòi nhượng bộ - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc được cho là chuẩn bị các kịch bản không kích mới nhằm vào Iran trong lúc đàm phán vẫn tiếp diễn. Ảnh: AP

Trong khi đó, theo CBS, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho một đợt không kích mới nhằm vào Iran, dù các hoạt động ngoại giao vẫn tiếp tục diễn ra. 

Các nguồn tin nắm trực tiếp kế hoạch cho biết đến chiều 22-5 (giờ địa phương), Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có phát động tấn công hay không.

Một số quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã hủy kế hoạch nghỉ lễ Ngày tưởng niệm cuối tuần này để sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến dịch quân sự được triển khai. 

Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ cũng bắt đầu cập nhật danh sách triệu hồi nhân sự tại các căn cứ ở nước ngoài, trong bối cảnh lực lượng luân chuyển tại Trung Đông và nguy cơ Iran đáp trả vẫn hiện hữu.

Từ đầu tháng 4, Mỹ và Iran phần lớn tránh tấn công trực diện sau khi đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời, mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận dài hạn. Tuy nhiên, tiến trình này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Donald Trump là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và không thể tiếp tục nắm giữ uranium làm giàu. 

Theo bà Kelly, tổng thống Mỹ luôn để ngỏ mọi phương án và Lầu Năm Góc phải sẵn sàng thực thi bất kỳ quyết định nào từ tổng tư lệnh.

Về phía Tehran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào từ Mỹ - Israel đều có thể khiến xung đột lan rộng vượt khỏi Trung Đông, đồng thời đe dọa giáng những "đòn chí mạng ở những nơi không ai ngờ tới".

