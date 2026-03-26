Chiến sự Trung Đông ngày 26-3: Mỹ dọa "mở toang cửa địa ngục", Iran leo thang cảnh báo

Anh Thư

(NLĐO) - Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang gia tăng cả về số lượng và cường độ vào ngày thứ 27 của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Hôm 26-3, tức ngày thứ 27 của cuộc xung đột, phóng viên Al Jazeera đưa tin từ Trung Đông cho biết cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang "gia tăng cả về số lượng và cường độ".

Còn theo tờ Times of Israel cùng ngày, một cuộc tấn công nhắm vào khu vực Bandar Abbas của Iran đã khiến Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri thiệt mạng.

Một quan chức Israel cho biết ông Tangsiri chịu trách nhiệm về việc đóng eo biển Hormuz thời gian qua.

Cả Israel và Iran đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Chiến sự Trung Đông 26-3: Israel nói hạ tư lệnh hải quân IRGC, Mỹ đòi "mở toang cửa địa ngục" - Ảnh 1.

Tư lệnh Hải quân IRGC - Ảnh: TEHRAN TIMES

Israel cũng tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào "trái tim hạt nhân" Isfahan ở tỉnh của Iran.

Nếu như Natanz - cơ sở hạt nhân cùng thuộc tỉnh Isfahan bị tấn công hồi tuần trước - là nơi làm giàu uranium lớn nhất thì cơ sở Isfahan là khu phức hợp hạt nhân lớn nhất, vừa nghiên cứu vừa sản xuất nguyên liệu cho các cơ sở như Natanz.

Trong ngày, một số khu vực tại Iran tiếp tục bị không kích. Một quan chức Mỹ đã tuyên bố rằng 2/3 các cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã bị tấn công cho đến nay.

Chiến sự Trung Đông 26-3: Israel nói hạ tư lệnh hải quân IRGC, Mỹ đòi "mở toang cửa địa ngục" - Ảnh 2.

Một khu nhà bị trúng bom ở Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan, Tây Bắc Iran - Ảnh: AP

Về phía ngược lại, các cuộc không kích từ phía Iran cũng nhắm vào Israel cũng như các mục tiêu khác ở Trung Đông.

Theo Times of Israel, tiếng còi báo động không kích đã vang lên khắp miền Trung và Bắc Israel, khu vực Jerusalem và Bờ Tây, do Iran phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo về phía nước này.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi sáng 26-3 cũng thông báo đã đánh chặn và phá hủy một UAV ở tỉnh phía Đông, sau khi đánh chặn 20 chiếc khác vào ngày hôm trước.

Ở Bahrain, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở ở tỉnh Muharraq. Bộ Nội vụ Bahrain mô tả đó là "hành động gây hấn của Iran".

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thì cho biết hệ thống phòng không của nước này đã chủ động đáp trả và đánh chặn các tên lửa và UAV "bay tới từ phía Iran".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 25-3 (giờ Mỹ, tương ứng đầu ngày 26-3 tại Việt Nam) tiếp tục tuyên bố về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng với Iran, khẳng định hai bên đang đàm phán. Iran tiếp tục bác bỏ thông tin này.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố các nhà lãnh đạo Iran "rất muốn đạt được một thỏa thuận" nhưng lại sợ nói ra "vì họ cho rằng họ sẽ bị chính người dân của mình giết hại".

Cùng ngày, Nhà Trắng đưa ra lời cảnh báo rằng ông Donald Trump sẽ "mở toang cửa địa ngục" đối với Iran nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Iran cảnh báo rắn đối với "một quốc gia trong khu vực"

Chiều 26-3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố trên X: “Kẻ thù của Iran, với sự hỗ trợ của một trong những quốc gia trong khu vực, đang chuẩn bị cho một chiến dịch chiếm đóng một trong những hòn đảo của Iran”.

"Chỉ cần bước một bước thôi, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia trong khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công không hạn chế” - hãng tin Tasnim dẫn lời ông Qalibaf.

Bị tình báo phương Tây cáo buộc “hỗ trợ lớn” cho Iran, Moscow lên tiếng

(NLĐO) - Nga bị cho là chuẩn bị vận chuyển máy bay không người lái, thuốc men và thực phẩm cho Iran nhằm hỗ trợ Tehran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Mỹ - Israel tạm loại tên 2 quan chức Iran khỏi danh sách mục tiêu?

(NLĐO) - Giữa lúc xung đột leo thang, Mỹ - Israel được cho là bất ngờ tạm gỡ tên 2 quan chức cấp cao Iran khỏi danh sách mục tiêu, phát tín hiệu đối thoại.

Báo Israel: Chỉ huy hải quân Iran chịu trách nhiệm phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng

(NLĐO) - Một quan chức Israel cho biết ông Alireza Tangsiri – chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC – đã thiệt mạng trong cuộc không kích tại miền Nam Iran.

