Chiến sự Trung Đông ngày 26-3: Mỹ dọa "mở toang cửa địa ngục", Iran leo thang cảnh báo

Hôm 26-3, tức ngày thứ 27 của cuộc xung đột, phóng viên Al Jazeera đưa tin từ Trung Đông cho biết cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang "gia tăng cả về số lượng và cường độ".

Còn theo tờ Times of Israel cùng ngày, một cuộc tấn công nhắm vào khu vực Bandar Abbas của Iran đã khiến Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri thiệt mạng.

Một quan chức Israel cho biết ông Tangsiri chịu trách nhiệm về việc đóng eo biển Hormuz thời gian qua.

Cả Israel và Iran đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Tư lệnh Hải quân IRGC - Ảnh: TEHRAN TIMES

Israel cũng tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào "trái tim hạt nhân" Isfahan ở tỉnh của Iran.

Nếu như Natanz - cơ sở hạt nhân cùng thuộc tỉnh Isfahan bị tấn công hồi tuần trước - là nơi làm giàu uranium lớn nhất thì cơ sở Isfahan là khu phức hợp hạt nhân lớn nhất, vừa nghiên cứu vừa sản xuất nguyên liệu cho các cơ sở như Natanz.

Trong ngày, một số khu vực tại Iran tiếp tục bị không kích. Một quan chức Mỹ đã tuyên bố rằng 2/3 các cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã bị tấn công cho đến nay.

Một khu nhà bị trúng bom ở Tabriz, tỉnh Đông Azerbaijan, Tây Bắc Iran - Ảnh: AP

Về phía ngược lại, các cuộc không kích từ phía Iran cũng nhắm vào Israel cũng như các mục tiêu khác ở Trung Đông.

Theo Times of Israel, tiếng còi báo động không kích đã vang lên khắp miền Trung và Bắc Israel, khu vực Jerusalem và Bờ Tây, do Iran phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo về phía nước này.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi sáng 26-3 cũng thông báo đã đánh chặn và phá hủy một UAV ở tỉnh phía Đông, sau khi đánh chặn 20 chiếc khác vào ngày hôm trước.

Ở Bahrain, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở ở tỉnh Muharraq. Bộ Nội vụ Bahrain mô tả đó là "hành động gây hấn của Iran".

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thì cho biết hệ thống phòng không của nước này đã chủ động đáp trả và đánh chặn các tên lửa và UAV "bay tới từ phía Iran".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 25-3 (giờ Mỹ, tương ứng đầu ngày 26-3 tại Việt Nam) tiếp tục tuyên bố về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng với Iran, khẳng định hai bên đang đàm phán. Iran tiếp tục bác bỏ thông tin này.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố các nhà lãnh đạo Iran "rất muốn đạt được một thỏa thuận" nhưng lại sợ nói ra "vì họ cho rằng họ sẽ bị chính người dân của mình giết hại".

Cùng ngày, Nhà Trắng đưa ra lời cảnh báo rằng ông Donald Trump sẽ "mở toang cửa địa ngục" đối với Iran nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.