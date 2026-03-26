Quốc tế

Bị tình báo phương Tây cáo buộc “hỗ trợ lớn” cho Iran, Moscow lên tiếng

Huệ Bình

(NLĐO) - Nga bị cho là chuẩn bị vận chuyển máy bay không người lái, thuốc men và thực phẩm cho Iran nhằm hỗ trợ Tehran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Theo tờ Financial Times, các báo cáo tình báo phương Tây khẳng định Moscow và Tehran đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật về việc cung cấp máy bay không người lái (UAV) ngay sau khi chiến sự bắt đầu.

Nga được cho là đã cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh, dữ liệu mục tiêu và hỗ trợ tình báo. Thế nhưng việc chuyển giao UAV sẽ là lần đầu tiên Moscow chi viện vũ khí có khả năng gây sát thương.

Phía Moscow phủ nhận việc hỗ trợ Tehran trong cuộc xung đột kéo dài một tháng qua với Mỹ và Israel. Washington nói rằng Nga trực tiếp phủ nhận khi vấn đề này được thảo luận vào đầu tháng.

Drone Nga sắp lên đường sang Iran? - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất được trưng bày trong một cuộc tuần hành tại Tehran, Iran, vào ngày 11-2-2026. Ảnh: Morteza Nikoubazl/NurPhoto

Nga chỉ công khai cho biết đã gửi hơn 13 tấn thuốc men tới Tehran thông qua Azerbaijan và sẽ tiếp tục thực hiện việc này.

Các quan chức an ninh chia sẻ với Financial Times rằng Moscow sẽ bị hạn chế về các mẫu UAV có thể viện trợ, bao gồm Geran-2 và máy bay không người lái cảm tử Shahed-136.

Năm ngoái, hai quốc gia đồng ý thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhưng không bao gồm cam kết phòng thủ chung.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin trên hôm 25-3. Ông Peskov nói: "Có rất nhiều thông tin giả mạo đang lan truyền. Có một điều là sự thật, ấy là chúng tôi đang tiếp tục đối thoại với giới lãnh đạo Iran".

Cùng ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đang tìm cách ép Mỹ bằng cách đề nghị ngừng chia sẻ tình báo quân sự với Iran, đổi lại Washington phải cắt đứt dữ liệu tình báo cung cấp cho Kiev.

Tổng thống Zelensky khẳng định có bằng chứng không thể chối cãi về việc Nga liên tục cung cấp tình báo cho Iran và phát hiện linh kiện Nga trong nhiều UAV Iran tấn công khí tài của Mỹ.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục bằng UAV Shahed do Iran thiết kế từ năm 2022. 

Kiev đang giúp đỡ một số quốc gia vùng Vịnh ứng phó các cuộc tấn công bằng UAV trên lãnh thổ những nước này.

Ông Zelensky hy vọng Ukraine có thể đạt được các thỏa thuận dài hạn với một số quốc gia vùng Vịnh về sản xuất thiết bị đánh chặn UAV hoặc tiếp nhận các tên lửa phòng không cần thiết.

Mỹ - Israel tạm loại tên 2 quan chức Iran khỏi danh sách mục tiêu?

Mỹ - Israel tạm loại tên 2 quan chức Iran khỏi danh sách mục tiêu?

(NLĐO) - Giữa lúc xung đột leo thang, Mỹ - Israel được cho là bất ngờ tạm gỡ tên 2 quan chức cấp cao Iran khỏi danh sách mục tiêu, phát tín hiệu đối thoại.

Iran sắp ra luật thu phí qua lại eo biển Hormuz

(NLĐO) - Theo các hãng tin Fars và Tasnim, quốc hội Iran đang tìm cách thông qua luật thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

VIDEO: Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-18 của Mỹ, CENTCOM bác bỏ

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu thành công một chiếc F-18 của Mỹ nhưng phía CENTCOM ngay lập tức phủ nhận.

