Báo Israel: Chỉ huy hải quân Iran chịu trách nhiệm phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng

Theo nguồn tin của tờ Times of Israel, ông Tangsiri tử vong tại thành phố cảng Bandar Abbas. Quan chức Israel cho biết ông Tangsiri là người chịu trách nhiệm chỉ đạo việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải then chốt đối với vận chuyển dầu khí toàn cầu, khiến nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng.

Hiện phía Iran chưa xác nhận thông tin, trong khi quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Chỉ huy hải quân Iran Alireza Tangsiri. Ảnh: Adaderana

Nếu được xác thực, cái chết của ông Tangsiri sẽ là đòn giáng mạnh vào bộ máy chỉ huy quân sự của Iran, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến hải quân tại vịnh Ba Tư.

Sinh tại tỉnh Bushehr, ông Tangsiri từng tham gia chiến tranh Iran-Iraq và các cuộc đối đầu trên biển trong thập niên 1980. Ông từng giữ chức chỉ huy Quân khu Hải quân số 1 tại Bandar Abbas, làm phó tư lệnh giai đoạn 2010-2018 trước khi trở thành tư lệnh lực lượng này.

Thông tin về ông Tangsiri xuất hiện trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao Iran được cho là đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28-2 sau các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel. Trong số đó có cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được cho là tử vong ngay trong ngày đầu xung đột.

Ngày 17-3, chính trị gia cấp cao Ali Larijani cũng thiệt mạng trong một cuộc không kích gần Tehran, cùng một số thành viên gia đình.

Ít ngày sau, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini tiếp tục bị tiêu diệt trong một đợt tấn công chung Mỹ - Israel, chỉ vài giờ sau khi xuất hiện trên truyền hình khẳng định Iran vẫn duy trì năng lực sản xuất tên lửa bất chấp chiến sự.