Mỹ - Israel tạm loại tên 2 quan chức Iran khỏi danh sách mục tiêu?

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, hai nhân vật được gỡ tên gồm Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi. Quyết định này có hiệu lực trong khoảng 4-5 ngày, trong lúc Washington phát tín hiệu muốn nối lại đàm phán với Tehran.

Động thái được cho là nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở cửa hòa bình, dù phía Iran vẫn tỏ ra cứng rắn.

Tehran đã bác đề xuất ngừng bắn của Mỹ, gọi đó là quá đáng và khẳng định chỉ chấm dứt chiến sự khi các điều kiện của họ được đáp ứng.

Một số quốc gia trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập đang tích cực thúc đẩy hai bên ngồi lại với nhau. Tuy nhiên, giới chức Mỹ thừa nhận khả năng đạt đột phá là khá thấp do khoảng cách lập trường còn rất lớn.

Nhà Trắng cũng phát đi cảnh báo cứng rắn nếu Iran không chấp nhận chấm dứt xung đột, Washington sẽ tung đòn mạnh hơn nữa. Trong khi đó, phía Tehran khẳng định chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra và cũng không có kế hoạch thương lượng.

Từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2, Israel đã triển khai chiến lược đánh vào đầu não, tương tự cách từng áp dụng với Hamas và Hezbollah. Nhiều quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong các đợt không kích.

Trong khi đó, Mỹ tập trung vào các mục tiêu quân sự như bệ phóng tên lửa, cơ sở sản xuất và căn cứ chiến lược.

Ông Trump thậm chí tuyên bố các đòn tấn công đã "xóa sổ" nhiều thế hệ lãnh đạo Iran, qua đó tạo lợi thế cho Mỹ trên bàn đàm phán.

Cùng thời điểm, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu tại Iran kể từ đầu cuộc chiến.

Theo ông Cooper, các đòn đánh chính xác đã áp đảo hoàn toàn hệ thống phòng không Iran, đồng thời gây thiệt hại nặng cho năng lực tác chiến của nước này.

Hãng AP dẫn thông tin CENTCOM cho biết khoảng 92% tàu chiến chủ lực của Iran đã bị phá hủy, hơn 2/3 cơ sở sản xuất tên lửa, UAV và hải quân bị đánh trúng hoặc vô hiệu hóa. Mỹ đang hướng tới mục tiêu xóa sổ hoàn toàn năng lực sản xuất quân sự của Iran.

Tuy vậy, Iran vẫn duy trì sức ép tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu – thông qua các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa vào tàu thuyền, đồng thời chưa thừa nhận bất kỳ tổn thất nào về trang thiết bị trong cuộc chiến.