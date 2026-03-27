Mỹ cân nhắc điều thêm 10.000 quân đến Trung Đông

Ngày 26-3, tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin từ các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng đang xem xét triển khai thêm khoảng 10.000 binh sĩ tới Trung Đông.

Lực lượng tăng cường này dự kiến bao gồm các đơn vị bộ binh và xe thiết giáp, nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump thêm các "lựa chọn quân sự" trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Theo báo cáo, 10.000 quân mới này sẽ bổ sung cho khoảng 5.000 lính thủy quân lục chiến và hàng ngàn lính thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh điều động đến khu vực trước đó.

Dù vị trí đóng quân cụ thể chưa được công bố, các nguồn tin quân sự cho biết lực lượng này có khả năng sẽ được bố trí trong tầm tấn công trực diện vào Iran và đảo Kharg - trạm xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran.

Binh lính thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ. Ảnh: YnetNews.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ gia hạn lệnh tạm dừng tấn công các nhà máy năng lượng của Iran 10 ngày. Thời hạn mới được ấn định vào 20 giờ (giờ miền đông nước Mỹ) ngày 6-4.

Ông Donald Trump viết rằng việc gia hạn được thực hiện "theo yêu cầu của chính phủ Iran" và cho biết các cuộc thảo luận đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, phía Tehran đã lên tiếng khẳng định hiện không diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Washington.

Về phía Nhà Trắng, Phó Thư ký báo chí Anna Kelly tuyên bố: "Mọi thông báo về việc điều động quân đội sẽ do Bộ Quốc phòng công bố. Tổng thống Donald Trump luôn duy trì mọi phương án quân sự sẵn có để xử lý tình hình".

Việc Mỹ tăng cường sự hiện diện của bộ binh và thiết giáp gần đảo Kharg được giới quan sát đánh giá là bước đi nhằm gây áp lực tối đa, buộc Iran phải mở cửa eo biển Hormuz.