Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo nóng cho Iran

Hãng thông tấn TASS ngày 27-4 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đường ống dẫn dầu của Iran có thể phát nổ trong khoảng ba ngày tới nếu lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran tiếp tục.

Ông Donald Trump giải thích rằng khi dầu không thể đưa lên tàu chứa để xuất khẩu, áp lực sẽ tích tụ ngược trở lại bên trong hệ thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo đường ống dẫn dầu của Iran có thể phát nổ trong 3 ngày tới. Ảnh: AP.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 26-4, ông Donald Trump nêu rõ: "Khi bạn có một lượng dầu khổng lồ đổ qua hệ thống, nếu vì bất kỳ lý do gì mà đường ống đó bị đóng lại do không thể tiếp tục đưa vào bồn chứa hay tàu — điều đang xảy ra với họ; họ không còn tàu vì lệnh phong tỏa — thì đường ống đó sẽ nổ tung từ bên trong".

Nhà lãnh đạo Mỹ dự báo Iran có thể mất 50% năng lực sản xuất dầu và cảnh báo: "Họ nói rằng họ chỉ còn khoảng ba ngày trước khi điều đó xảy ra".

Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng và kỹ thuật bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố này. Họ lập luận các đường ống luôn trang bị cơ chế an toàn để ngăn chặn áp suất nguy hiểm.

Thông thường, nếu dầu không thể vận chuyển, hoạt động sản xuất sẽ bị đình chỉ ngay tại nguồn. Một số nhà phân tích nhận định Iran vẫn đủ khả năng lưu trữ nội địa trong khoảng 2-3 tháng trước khi phải cắt giảm sản lượng.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, trang Axios đưa tin cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran đang rơi vào bế tắc sau khi chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tới Pakistan kết thúc mà không đạt được tiến triển.

Theo một quan chức Mỹ và hai nguồn tin thạo tin, Iran vừa đưa ra một đề xuất mới nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến sự nhưng đề nghị hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Trước đó, Mỹ và Israel đã thực hiện chiến dịch quân sự chống lại Iran vào ngày 28-2. Đến ngày 7-4, ông Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hai tuần. Ngày 11-4, hai bên đàm phán tại TP Islamabad nhưng không đạt được giải pháp dài hạn do nhiều bất đồng. Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa hải quân từ ngày 13-4.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tới Nga ngày 27-4 để bàn thảo về tình hình khu vực. Ảnh: Tasnim.

Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến đi của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Islamabad vào cuối tuần qua vì cho rằng việc di chuyển kéo dài 18 giờ là không cần thiết trong tình hình hiện tại.

Dự kiến vào ngày 27-4, ông Donald Trump sẽ họp với đội ngũ an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống tại Nhà Trắng để thảo luận các bước tiếp theo.

Cùng ngày 27-4, Bộ trưởng Ngoại giao Araghchi tới Moscow để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.