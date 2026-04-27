Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 27-4: Iran nói Mỹ "hết bài", ám chỉ eo biển Bab el-Mandeb

Anh Thư

(NLĐO) - Các nguồn tin của Axios cho biết phía Iran đã đưa ra một bản đề xuất mới có thể phá vỡ thế bế tắc trong cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo Al Jazeera chiều 27-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã đến Nga và sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Tehran tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ.

Theo TASS, ông Araghchi cho biết mục tiêu của chuyến đi là "tham vấn chặt chẽ về nhiều vấn đề" nhưng không giải thích rõ các chi tiết. Trước đó, nhà ngoại giao Iran đã có chuyến đi đến Pakistan và Oman, sau đó quay lại Pakistan trước khi lên đường thăm Nga.

Chiến sự Trung Đông ngày 27-4: Iran nói Mỹ "hết bài", lập lờ về eo biển Bab el-Mandeb - Ảnh 1.

Bộ trưởng -Ngoại giao Iran Abbas Araghchi gặp gỡ các quan chức Nga hôm 27-4 - Ảnh: TELEGRAM

Diễn biến này xảy ra giữa bối cảnh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ và 2 nguồn thạo tin khác nói với Axios, phía Iran đã đề xuất với các nhà trung gian về một giải pháp.

Cụ thể hơn, Iran đề xuất cần ưu tiên mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột trước, tạm thời hoãn vấn đề đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Lý do được đưa ra là ngoại giao đang rơi vào bế tắc, giới lãnh đạo Iran đang chia rẽ về những nhượng bộ hạt nhân nào nên được đưa ra bàn bạc. Đề xuất của Iran sẽ bỏ qua vấn đề đó để tiến tới một thỏa thuận nhanh hơn.

Nhưng điều này vấp phải trở ngại lớn: Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở khu vực eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột sẽ tước bỏ đòn bẩy của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bất kỳ cuộc đàm phán tương lai nào về vấn đề hạt nhân.

Trong khi đó, việc thuyết phục Iran loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu và đình chỉ việc làm giàu uranium là 2 mục tiêu chính của nhà lãnh đạo Mỹ khi khơi mào cuộc xung đột.

Theo 3 quan chức Mỹ, ông Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp về Iran tại Phòng Tình huống vào ngày 27-4 với đội ngũ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại hàng đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 26-4, ông Donald Trump đã ra tín hiệu tiếp tục phong tỏa hải quân, hành động vốn đang bóp nghẹt xuất khẩu dầu mỏ của Iran, với hy vọng điều đó sẽ buộc Tehran phải nhượng bộ trong vài tuần tới.

Trái lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng Mỹ đã "hết bài" trong cuộc đối đầu với Iran, theo Tasnim hôm 27-4.

Chiến sự Trung Đông ngày 27-4: Iran nói Mỹ "hết bài", lập lờ về eo biển Bab el-Mandeb - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf - Ảnh: TASNIM

Ông Qalibaf, người từng dẫn đầu phái đoàn Iran tại vòng đàm phán thứ nhất ở Islamabad, đã vạch ra "các quân bài kinh tế" của cả hai bên trên mạng xã hội X, đồng thời bác bỏ tuyên bố của các quan chức Mỹ về ưu thế của Washington.

Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra một phương trình so sánh các công cụ phía cung của Iran - bao gồm eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb và các đường ống dẫn dầu - với các biện pháp phía cầu của Mỹ như việc giải phóng dự trữ dầu mỏ chiến lược, quản lý nhu cầu và điều chỉnh giá dự kiến.

Ông lưu ý một số phương án của Iran vẫn chưa được sử dụng, trong khi Mỹ đã triển khai hoặc sử dụng một phần một số công cụ của mình.

Ông Qalibaf cũng viết ra một công thức về những lá bài "đã chơi","đã chơi một phần", "chưa chơi" mà ông cho là Iran đang nắm giữ.

Trong số đó, "Cổng nước mắt" Bab el-Mandeb và các đường ống dẫn dầu được ghi chú là "chưa chơi"; eo biển Hormuz và "phá hủy nhu cầu" được ghi chú là "đã chơi một phần"; còn việc "điều chỉnh giá thêm" được ghi chú là "sẽ có".

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nói Mỹ có "những hạn chế về kinh tế", đồng thời nhắc đến nhu cầu năng lượng tăng cao trong kỳ nghỉ hè sắp tới.

Căng thẳng vẫn bao trùm Lebanon

Bộ Y tế Công cộng Lebanon hôm 27-4 cho biết các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon vào ngày hôm trước đã khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Còn theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, lực lượng Israel đã đột kích vào lối vào Kafra ở miền Nam Lebanon vào rạng sáng ngày 27-4 và cắt đứt con đường dẫn đến thị trấn này.

Trong khi đó, Hezbollah bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng họ đang gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tuyên bố các cuộc tấn công của họ vào các mục tiêu của Israel ở miền Nam Lebanon và miền Bắc Israel là "một phản ứng chính đáng đối với những hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn liên tục của kẻ thù kể từ ngày đầu tiên công bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời".

Iran giải thích về động thái bất ngờ của bộ trưởng ngoại giao trước khi đi gặp ông Putin

