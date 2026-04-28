Điểm nóng xung đột 28-4: Iran vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ về hạt nhân và eo biển Hormuz

Ngày 26-4, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đã chuyển danh sách các "lằn ranh đỏ" cho phía Mỹ thông qua các bên trung gian tại Pakistan.

Hãng tin Fars cho biết các nội dung cốt lõi bao gồm vấn đề hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, thông báo này cũng cho biết "việc trao đổi thông điệp không liên quan các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ" mà nhằm "làm rõ tình hình khu vực cũng như các lằn ranh đỏ của Iran".

Dù Tehran tuyên bố đây không phải là một phần của cuộc đàm phán trực tiếp, động thái này vẫn diễn ra ngay sau khi Mỹ hủy bỏ chuyến công tác tới Pakistan để thảo luận về hòa bình vào cuối tuần qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong chuyến thăm Moscow. Ảnh: IRNA/ANI.

Sự bế tắc trong quan hệ ngoại giao đã đẩy giá dầu thô Brent có lúc tăng 2,5%, lên gần 108 USD/thùng trong ngày 27-4, mức cao nhất trong 3 tuần trở lại đây. Trong khi đó, dầu WTI cũng tăng 2,2%, lên mức 96,4 USD/thùng.

Trên thực địa, bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu từ ngày 13-4, đài CNN ngày 27-4 dẫn thông tin từ công ty cung cấp dữ liệu hàng hải Kpler cho thấy hàng hóa của Iran vẫn tiếp tục trung chuyển qua eo biển Hormuz.

Từ ngày 24-4 đến 26-4, 17 tàu đã băng qua eo biển này. Trong đó, khoảng một nửa bốc hàng từ các cảng của Iran và di chuyển theo lộ trình do giới chức Tehran quy định.

Liên quan tình hình chiến sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu vào ngày 26-4 rằng phía Iran "có thể gọi điện" nếu muốn đối thoại. Ông cũng nhấn mạnh cuộc chiến có thể "kết thúc rất sớm".

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn bày tỏ sự lo ngại về tác động kinh tế lâu dài. Do lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz hiện chỉ bằng 5% so với mức trung bình trước xung đột, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent quý IV/2026 lên mức 90 USD/thùng.

Ghi chú ngày 26-4 của Goldman Sachs nhấn mạnh các rủi ro kinh tế đang trở nên "nghiêm trọng hơn". Nguyên nhân được xác định bởi giá sản phẩm tinh chế cao bất thường và nguy cơ thiếu hụt hàng hóa tạo ra một cú sốc với quy mô chưa từng có tiền lệ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Iran sẽ sớm phải ngừng sản xuất dầu thô do thiếu kho chứa và tuyến đường xuất khẩu dưới áp lực phong tỏa của quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin thiếu kho chứa dầu.

Hiện Bộ trưởng Araghchi đã di chuyển đến Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin sau khi kết thúc các cuộc gặp với các bên trung gian tại Pakistan và Oman.