Điểm nóng xung đột 28-4: Iran vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ về hạt nhân và eo biển Hormuz

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột 28-4: Iran vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ về hạt nhân và eo biển Hormuz

Thu Hương

(NLĐO) - Giữa lúc giá dầu đạt đỉnh trong 3 tuần qua, Iran đã gửi danh sách "lằn ranh đỏ" về hạt nhân và eo biển Hormuz tới Mỹ qua trung gian Pakistan.

Ngày 26-4, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đã chuyển danh sách các "lằn ranh đỏ" cho phía Mỹ thông qua các bên trung gian tại Pakistan.

Hãng tin Fars cho biết các nội dung cốt lõi bao gồm vấn đề hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. 

Tuy nhiên, thông báo này cũng cho biết "việc trao đổi thông điệp không liên quan các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ" mà nhằm "làm rõ tình hình khu vực cũng như các lằn ranh đỏ của Iran".

Dù Tehran tuyên bố đây không phải là một phần của cuộc đàm phán trực tiếp, động thái này vẫn diễn ra ngay sau khi Mỹ hủy bỏ chuyến công tác tới Pakistan để thảo luận về hòa bình vào cuối tuần qua.

Iran đưa danh sách "lằn ranh đỏ" cho Mỹ khi giá dầu thế giới chạm đỉnh 3 tuần - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong chuyến thăm Moscow. Ảnh: IRNA/ANI.

Sự bế tắc trong quan hệ ngoại giao đã đẩy giá dầu thô Brent có lúc tăng 2,5%, lên gần 108 USD/thùng trong ngày 27-4, mức cao nhất trong 3 tuần trở lại đây. Trong khi đó, dầu WTI cũng tăng 2,2%, lên mức 96,4 USD/thùng.

Trên thực địa, bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu từ ngày 13-4, đài CNN ngày 27-4 dẫn thông tin từ công ty cung cấp dữ liệu hàng hải Kpler cho thấy hàng hóa của Iran vẫn tiếp tục trung chuyển qua eo biển Hormuz. 

Từ ngày 24-4 đến 26-4, 17 tàu đã băng qua eo biển này. Trong đó, khoảng một nửa bốc hàng từ các cảng của Iran và di chuyển theo lộ trình do giới chức Tehran quy định.

Liên quan tình hình chiến sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu vào ngày 26-4 rằng phía Iran "có thể gọi điện" nếu muốn đối thoại. Ông cũng nhấn mạnh cuộc chiến có thể "kết thúc rất sớm".

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn bày tỏ sự lo ngại về tác động kinh tế lâu dài. Do lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz hiện chỉ bằng 5% so với mức trung bình trước xung đột, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent quý IV/2026 lên mức 90 USD/thùng. 

Ghi chú ngày 26-4 của Goldman Sachs nhấn mạnh các rủi ro kinh tế đang trở nên "nghiêm trọng hơn". Nguyên nhân được xác định bởi giá sản phẩm tinh chế cao bất thường và nguy cơ thiếu hụt hàng hóa tạo ra một cú sốc với quy mô chưa từng có tiền lệ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Iran sẽ sớm phải ngừng sản xuất dầu thô do thiếu kho chứa và tuyến đường xuất khẩu dưới áp lực phong tỏa của quân đội Mỹ. 

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin thiếu kho chứa dầu. 

Hiện Bộ trưởng Araghchi đã di chuyển đến Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin sau khi kết thúc các cuộc gặp với các bên trung gian tại Pakistan và Oman.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo