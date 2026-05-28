Quốc tế

Đàm phán Mỹ - Iran: Ông Donald Trump nói "chưa hài lòng", tiếp tục cảnh báo Tehran

Huệ Bình

(NLĐO) – Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin từ đài truyền hình nhà nước Iran về nội dung dự thảo thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-5 cho biết ông vẫn “chưa hài lòng” với các điều khoản trong thỏa thuận đang được đàm phán với Iran.

Ông Donald Trump nhận định phía Tehran đang rất quyết tâm muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Thế nhưng, "cho đến nay họ vẫn chưa đạt được mục đích đó".

Đồng thời, ông nhắc lại việc Washington sẵn sàng tái khởi động các cuộc không kích nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi đài truyền hình nhà nước Iran đăng tải thông tin được cho là dự thảo thỏa thuận, trong đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và rút quân đội Mỹ khỏi khu vực.

Phía Nhà Trắng đã bác bỏ và gọi văn bản này là "hoàn toàn bịa đặt".

Đàm phán Mỹ-Iran: Ông Donald Trump “chưa hài lòng”, Nhà Trắng bác bỏ dự thảo từ Tehran - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tại cuộc họp nội các ngày 27-5. Ảnh: AP

Cụ thể, Đài truyền hình nhà nước Iran tiết lộ đây là các chi tiết nằm trong một biên bản ghi nhớ tiềm năng giữa hai nước nhưng chưa được hoàn thiện.

Theo đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và rút quân khỏi các khu vực lân cận Iran.

Đổi lại, Iran cam kết khôi phục lượng tàu thương mại qua lại như trước khi có căng thẳng trong vòng một tháng (không áp dụng cho tàu quân sự).

Việc điều phối và phân luồng tàu thuyền sẽ do Iran phối hợp cùng Oman thực hiện. Nếu thỏa thuận cuối cùng được ký kết trong vòng 60 ngày, thỏa thuận sẽ được đảm bảo bằng một nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định đã có "một số tiến triển và thiện chí" trong các cuộc đàm phán. Đồng thời, ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ chờ xem trong vài giờ và vài ngày tới liệu có đạt được tiến triển gì thêm hay không".

Mặc dù cả ông Donald Trump và ông Rubio tiếp tục bày tỏ sự lạc quan rằng các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt, nhưng không ai đưa ra thông tin chi tiết về những bất đồng cụ thể còn tồn tại giữa hai bên.

Theo đài BBC, cuối tuần trước, cả hai bên đều phát đi tín hiệu cho thấy cuộc đàm phán đã có tiến triển, làm dấy lên suy đoán rằng một thông báo chính thức sắp được công bố.

Tuy nhiên, Tehran ngay sau đó đã lên tiếng cảnh báo rằng thỏa thuận vẫn chưa thể diễn ra ngay, còn ông Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị cho các nhà đàm phán của mình "không việc gì phải vội".

Làm rõ thêm về lập trường của Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Pete Hegseth khẳng định Washington sẵn sàng tái phát động các cuộc tấn công quân sự nếu đàm phán ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân thất bại.

Phát biểu tại cuộc họp nội các Nhà Trắng ngày 27-5, ông Hegseth cũng tuyên bố lực lượng hải quân, không quân, hệ thống phòng không và nền công nghiệp quốc phòng Iran bị thiệt hại nặng nề, khiến nước này không thể chế tạo thêm tên lửa, máy bay không người lái hay tàu chiến.

Theo ông Hegseth, những tổn thất này, cùng với lệnh phong tỏa nghiêm ngặt của Mỹ tại các cảng biển Iran đã góp phần bóp nghẹt nền kinh tế nước này và buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Donald Trump dội gáo nước lạnh lên đề xuất của Nga về uranium Iran

Ông Donald Trump dội gáo nước lạnh lên đề xuất của Nga về uranium Iran

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố lượng uranium làm giàu của Tehran "sẽ bị phá hủy", có thể tại Mỹ, Iran hoặc "ở một địa điểm có thể chấp nhận khác".

Nóng: Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

(NLĐO) – Đài ABC News dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết nước này đã thực hiện các cuộc không kích mới vào khu vực phía Nam Iran.

Tổng thống Donald Trump đe dọa quân sự chưa từng có nhằm vào Oman

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “thổi bay” Oman nếu nước này không “hành xử đúng mực”.

