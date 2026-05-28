Leo thang đụng độ quân sự ở miền Nam Iran, Mỹ tung đòn trừng phạt mới

Theo Al Jazeera, truyền thông Iran cho biết giới chức nước này đang điều tra nguyên nhân các vụ nổ xảy ra gần thành phố cảng Bandar Abbas, khu vực chiến lược nằm sát eo biển Hormuz.

Hãng tin Tasnim dẫn các nguồn tin quân sự Iran cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công khu vực đất liền gần Bandar Abbas sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối đầu với một tàu chở dầu Mỹ được cho là tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin Iran cho biết vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại vật chất.

Đây được xem là diễn biến quân sự thứ hai trong chưa đầy một tuần tại khu vực miền Nam Iran, giữa lúc các cuộc thảo luận liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz vẫn diễn ra căng thẳng.

Các tàu chở dầu neo ngoài khơi eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 28-5 thông báo đưa Cơ quan Quản lí eo biển vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) vào danh sách trừng phạt.

Washington cáo buộc cơ quan này do Iran lập ra nhằm quản lý việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời phối hợp với IRGC để áp đặt các khoản phí và yêu cầu tàu thương mại cung cấp thông tin nhằm được "cho phép" lưu thông.

Trong thông cáo báo chí, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho rằng PGSA là công cụ để IRGC "kiếm tiền" thông qua hoạt động gây sức ép đối với các tàu thương mại quốc tế đi qua tuyến hàng hải trọng yếu này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố các biện pháp mới nằm trong chiến dịch "Economic Fury" (Cuồng nộ kinh tế) nhằm gia tăng áp lực tài chính tối đa lên Iran, cắt nguồn thu phục vụ chương trình vũ khí, lực lượng ủy nhiệm và "tham vọng hạt nhân" của Tehran.

Theo phía Mỹ, các doanh nghiệp hoặc tàu thuyền hợp tác với PGSA, bao gồm thanh toán phí lưu thông hoặc chia sẻ dữ liệu hành trình, có nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ Washington.